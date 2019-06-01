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Cемьи по обе стороны границы

Программы приграничного сотрудничества Россия — ЕС позволили реализовать уже немало полезных проектов, пользу от которых получили жители как Эстонии, так и России. Одно из нынешних начинаний этой программы — это проект «От семьи к обществу» - это инициатива трансграничного сотрудничества, в котором участвуют две неправительственные организации из Нарвы — MTÜ VitaTiim и MTÜ Lapsele Oma Kodu — и Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Областной центр семьи». 22 июня в Нарве состоялся семинар с семьями-участниками данного проекта.

Данный проект направлен как на работу с конкретными семьями — а это 10 семей из Нарвы и 10 семей из Пскова, так и помогает социальным работникам, занимающимися проблематикой семьи. Цель проекта - улучшение персональной ситуации семей, что достигается и через непосредственную работу с семьями-участниками, и через работу с социальными работниками.

Поддержка семей

В проект были приглашены самые разные семьи, которые благодаря проекту смогут в дальнейшем эффективнее справляться с возникающими вопросами, занимаясь обучением в течение всей жизни, а также цель видится в том, чтобы они стали бы более активными участниками местного сообщества. Семьи смогут повлиять на решение своих внутренних проблем, узнать о новых возможностях, познакомится с семьями находящимися в аналогичной ситуации в соседней стране, реализовать собственные идеи и просто увидеть новый путь развития.

Достигаться это будет через местные и международные программы (в Эстонии и России) для семей и через индивидуальную поддержку на местах. Семьям-участникам будут предоставлены возможности для совместного проведения времени, когда учеба будет совмещаться с отдыхом — причем досуг детей также будет организован. Таким образом, через разные организационные формы семьи смогут не только получить полезные знания и навыки, но и провести время вместе, завести новые знакомства и стать более активными. Отдельно стоит отметить то, что у участников проекта появится возможность получить финансирование на реализацию собственных идей и инициатив.

Рост компетентности социальных работников

В рамках проекта уже прошел первый международный семинар, где социальные работники и педагоги обменялись опытом работы с семьями и молодежью. Цель семинара – научить специалистов видеть зоны роста и правильно сотрудничать с семьей, которая сталкивается с какой-либо трудной жизненной ситуацией. Данная встреча специалистов и последующие дают возможность обменяться опытом, пообщаться коллегам из России и Эстонии между собой, перенять опыт — причем на данном этапе в большей степени россияне перенимают эстонский опыт системы поддержки семей.

Встреча специалистов помогает оценить свой опыт и знания, а конкретные практические примеры являются ценным багажом, который социальные работники могут применить в своем контексте. Различия в системе социальной поддержке семей двух стран позволяет не только посмотреть со стороны на свою работу, но и увидеть положительные стороны в обеих системах — те примеры и практики, которые можно было бы применять по обе стороны границы.

Большая работа

После прошедшей встречи в Пскове, организации, участвующие в проекте, начали плановую работу с выбранными семьями. В Нарве в течение лета мы формируем группу участников и работаем с ними индивидуально — первая встреча семей-участников из Эстонии как раз состоялась 22 июня в Нарве. Участники делали презентацию своей семьи, знакомились между собой и определяли свои цели в проекте. Уже с первой встречи семьи начали проявлять инициативу и делится идеями. В конце же лета пройдет первая международная программа в Эстонии, когда накануне нового учебного года семьи получат возможность отдыха и консультаций со специалистами. А дальше и дети, и взрослые смогут реализовать свои собственные мини-проекты и инициативы.

Проект рассчитан на 2 года — до мая 2021 года. Это время позволяет без лишний спешки, но с необходимой регулярностью встречаться с семьями-участниками как на групповых занятиях, так и индивидуально. Полученная семьями поддержка, их определенное участие и в повышении компетентности социальных работников не просто послужит улучшению жизненной ситуации этих 20 семей, но и поможет сделать систему поддержки семей более эффективной.

Дополнительная информация: info@vitatiim.ee

Юлия Дем, координатор проекта MTÜ VitaTiim

Наталья Умарова, MTÜ Lapsele Oma Kodu