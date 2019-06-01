Нарвская больница открыла регистрацию к врачам через интернет

События / В центре вниманияНарвская больница открыла регистрацию к врачам через интернет
Дата публикации: Вчера, 15:42 Просмотрено: 92
Нарвская больница пополнила список эстонских больниц, присоединившихся к системе электронной регистратуры.
Это означает, что с 15 июня 2019 года на прием к врачам-специалистам в Нарвской больнице можно регистрироваться через интернет по всей Эстонии, а также просматривать выданные направления и зарегистрированное время приема в единой системе.
Кроме того, в электронной регистратуре можно бронировать, отменять и изменять время приема к врачу.
В электронную регистратуру загружены графики работы врачей-специалистов и самостоятельно принимающих пациентов медсестер с 11 июля. При этом пациенты по-прежнему могут регистрироваться на прием к врачу через обычную регистратуру, в том числе по телефону.
Цель электронной регистратуры - упростить поиск врача-специалиста для пациента. Она позволяет в одном месте просматривать всех доступных врачей и бронировать время визита без необходимости обзванивать различные больницы или пользоваться системами электронной регистрации в каждой отдельно взятой больнице.
Первой к общегосударственной электронной регистратуре присоединилась столичная Северо-Эстонская региональная больница в начале 2019 года. По положению на 25 июня, к системе присоединились также Элваская больница, Хаапсалуский неврологический реабилитационный центр, Ида-Вируская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Пярнуская больница и Раквереская больница, т.е. каждая третья больница в Эстонии.
Источник: rus.err.ee