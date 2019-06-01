Йыхвиское отделение полиции просит помощи в поисках фотокамеры

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Вчера, 25 июня, в Йыхви на ул. Яама примерно в 10 часов утра в ходе работы пропала находившаяся в распоряжении патрульных полицейских фотокамера Canon PowerShot SX270.

Иллюстративное фото.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, в фотоаппарате может быть необходимый для работы материал, поэтому для полицейских важно найти камеру.

„Этот случай достоин сожаления и мы выясним, как это произошло", – сказал Клиймант.

Человека, нашедшего камеру, просим сообщить об этом по номеру 112 или 5341 3479 или принести камеру в Йыхвиское отделение полиции по адресу Раху, 38.

По информации Департамента полиции и погранохраны