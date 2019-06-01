Полиция прокомментировала всплеск числа угроз убийством в Нарве

Дата публикации: Вчера, 10:24 Просмотрено: 96

В последнее время в Ида-Вирумаа и Нарве выросло число зарегистрированных угроз убийством. Все чаще убить друг друга угрожают близкие и родственники. В полиции всплеск таких преступлений объясняют тем, что люди просто стали смелее обращаться за помощью к правоохранителям.

Фото: Postimees/Scanpix

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Сергея Андреева, число зарегистрированных угроз, в том числе насилием и убийством в Ида-Вирумаа действительно растет.

"С января по конец мая 2017 года мы зарегистрировали в общей сложности 24 такие угрозы. Год спустя было зарегистрировано уже 63 подобных случая, а за пять месяцев текущего года по статье "Угроза" было возбуждено уже 75 уголовных дел, - рассказал Андреев корреспонденту портала rus.err.ee. - Однако, по нашей оценке, такой существенный рост вызван в первую очередь тем, что люди все чаще осмеливаются обращаться в полицию и сообщать нам о подобных случаях".

По его словам, произошло заметное увеличение числа случаев, когда угроза совершается с использованием оружия.

"Речь идет как о ссорах в близких отношениях, так и о уличных конфликтах между посторонними или малознакомыми людьми, - сказал Сергей Андреев. - Полиция всегда очень серьезно относится к инцидентам с оружием, и не имеет значения, использует ли человек нож, пневматику или огнестрельное оружие. В таких случаях мы всегда возбуждаем дело и, по-возможности, задерживаем автора угрозы, чтобы немедленно устранить опасность".

Среди зарегистрированных угроз есть много случаев конфликтов в близких отношениях, которые не заканчивались физическим насилием, но зашли так далеко, что партнеры угрожали друг другу насилием или убийством, добавил Сергей Андреев.

По его словам, для полиции важно не допустить, чтобы страшные угрозы сбывались, поэтому правоохранители к моральному террору и запугиванию также относятся со всей серьезностью.

"Сотрудники полиции, которые сталкиваются с такими проблемами, индивидуально рассматривают каждый случай и, в зависимости от обстоятельств, принимают решение о возбуждении дела", - пояснил глава нарвской полиции.

"Если вам угрожают, и вы рискуете своей жизнью, здоровьем или имуществом, обязательно сообщите об этом в полицию, позвонив по номеру 112. Полиция вмешается, чтобы предотвратить опасность", - посоветовал Сергей Андреев.

Некоторые зафиксированные в последнюю неделю случаи угроз в Ида-Вирумаа:

21 июня в Кохтла-Ярве на улице Яанику 39-летний мужчина угрожал убить свою 44-летнюю бывшую жену.

20 июня в Нарве на улице Пушкина 45-летний мужчина угрожал убить свою 45-летнюю супругу. Подозреваемый задержан.

19 июня на улице 26 июля в Нарве 31-летняя женщина угрожала убийством своей 66-летней матери. Подозреваемая задержана.

Источник: rus.err.ee