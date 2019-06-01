В воде Липовки обнаружены не водоросли, а личинки трематоды

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Согласно пресс-сообщению, распространенному Департаментом здоровья, раздражение кожи купающихся на пляже Йоаору в Нарве (попросту на пляже в Липовкой ямке) может быть вызвано личинками трематоды (паразитический плоский червь — прим. «НГ»).

Фото: архив "ВП"

По данным Департамента здоровья, в образцах, взятых с пляжа Нарва-Йоаору, не было образцов токсичных цианобактерий. Кожные раздражения людей, которые купались в воде, могли быть вызваны личинками дигинетических сосальщиков.

По словам главного специалиста по гигиене Департамента окружающей среды Лаури Лиепкалнса, в начале месяца Департамент здоровья был проинформирован о раздражении кожи после купания у людей, плавающих на пляже Йоаору в Нарве. Эти раздражения выражались в виде красных пятен, напоминающих комариные укусы тела. «По просьбе городского управления Нарвы 13 июня мы взяли пробу цианобактерий с пляжа Йоаору, и в пробе не оказалось токсичных цианобактерий», - сказал Лиепкалнс. Департамент здоровья также консультировался с Лимнологическим центром Эстонского университета естественных наук, который считает, что это может быть сыпь, вызванная церкариями, свободно плавающими личинками червей-паразитов из класса сосальщиков. Теплая водная среда (температура + 20 ° С) подходит для церкарий. Из-за миграции водоплавающих птиц эти паразиты, вероятно, будут довольно широко распространены, и аналогичные случаи имели место в предыдущие годы, в том числе в озере Меэльва, озере Выртсъярв, прибрежном озере в Суурлау и Ахиярви.

В этом году назывались и другие места по всей Эстонии, где нежелательно купаться ввиду возможных подобных раздражений кожи. В водоемах, где личинки могут присутствовать в благоприятных условиях, церкарии могут вызывать аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей.

Хотя раздражение кожи, вызванное личинками, носит временный характер, Департамент здоровья рекомендует не плавать на пляже Йоаору в Нарве. В частности, следует оберегать от посещения водоема детей. Да и взрослым лучше избегать окунаться в воду там, где плавают утки и лебеди. Прогуливаясь по пляжу и по траве, не следует разуваться. Если все же решиили искупаться, то после купания желательно помыться чистой водой с мылом.

Если аллергическое раздражение кожи не исчезает через несколько дней, следует обратиться к семейному врачу.

Департамент здравоохранения напоминает, что когда в зоне купания развевается красный флаг, купание небезопасно.

Как пояснила нашему изданию старший специалист по окружающей среде Нарвского Департамента городского хозяйства и имущества София Перескока, в данный момент в городе нет официального пляжа, где властями было бы гарантировано безопасное купание. И такое положение, по мнению Перескока, может продлиться в течение всего сезона.

По информации Департамента здравоохранения