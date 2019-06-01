Янченко о сокращениях на Eesti Energia: надежда на технопарки и помощь государства

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Сокращения в системе государственной компании Eesti Energia ставят Ида-Вируский уезд в трудное положение, заявила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Людмила Янченко. Автор: ERR

"Остается надеяться на поддержку государства, на развитие технопарков. К сожалению, технопарк в Кохтла-Ярве пока на стадии старта. Из сорока участков пока задействованы только два", - сказала Янченко в интервью корреспонденту газеты "Силламяэский вестник".

Ранее сообщалось, что из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества работу на Нарвских электростанциях могут потерять от 800 до 1000 энергетиков, а с учетом членов их семей дохода могут лишиться более 6000 человек в Ида-Вирумаа.

С начала года было сокращено около 500 человек, а летом в вынужденный отпуск отправят еще 1300 работников Eesti Energia. Решения о дальнейших сокращениях были отложены на осень.

Источник: rus.err.ee