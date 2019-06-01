Визит президента: надежды на сохранение Нарвских электростанций нет

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По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в понедельник, 17 июня, встретилась в Аувере с представителями правления Eesti Energia и профсоюзными лидерами шахтеров и энергетиков, необходимо признать, что время сланцевой энергетики прошло. По мнению главы государства, необходимо принять меры для того, чтобы переобучение людей, занятых в настоящее время в этом секторе экономики, проходило быстро и гладко.

Президент Керсти Кальюлайд считает, что времена сланцевой энергетики безвозвратно ушли. Фото: Софья Боборенко

Выйдя к журналистам после переговоров, Кальюлайд подтвердила свое мнение о том, что для эстонской энергетики наступили новые времена. О прежнем положении дел нужно забыть.

Керсти Кальюлайд:

- Энергетика Эстонии не вписывается в нынешнюю стратегию ЕС в области энергетики и борьбы с изменениями климата. Поэтому разумно искать решения, которые касаются будущего, такие решения, которые помогут Эстонии вновь быть впереди, а не пытаться продлить уже уходящее. Нет смысла прятать голову в песок и надеяться, что цена на CO2 снизится до 5-6 евро.

Керсти Кальюлайд полагает, что маленькой Эстонии следует набраться смелости и быть в числе первых государств, которые смогут вывести энергетику на новый уровень, отвечающий современным требованиям.

- Если мы посмотрим на другие сектора экономики, например, на рынок дигитальных услуг, то увидим, что первые выигрывают, а последующие платят, - заявила президент. В то же время, она не считает вероятным развитие атомной энергетики в Эстонии.

Если что, кто нам поможет?

Профсоюзный лидер нарвских энергетиков Андрей Зайцев, в свою очередь, сомневается во взаимовыручке европейского рынка.

Андрей Зайцев:

- Основная мысль, которую озвучила президент на встрече: надо заниматься закрытием электростанций, а энергетикам придется искать работу и переучиваться. Оптимизма и позитивного настроения эта информация, конечно, не добавила. Прозвучало именно так: надо поставить крест на эстонской энергетике и заняться поиском работы. Припоминая недавние события, связанные со сбоями электричества, я задал вопрос: кто на сегодняшний день сможет обеспечивать Эстонию электроэнергией - гарантированно и бесперебойно? Ответ тот же, что мы слышали и раньше: мы живем на едином европейском рынке и соседи нам помогут. Но, как показывает практика, не всегда те же финские соседи могут нас спасти, помогает нам только Россия.

Переучиться: на кого?

По мнению главы государства, 1300 человек, занятых в энергетической отрасли, должны посмотреть правде в глаза: ждать изменения ситуации на энергетическом рынке не имеет смысла. Но если говорить с людьми, показывать им возможности переобучения, то и не будет социального напряжения в обществе, считает Керсти Кальюлайд.

- Сейчас нужны такие меры, чтобы переход работников в другие сектора экономики был по возможности безболезненным и быстрым. Мы также должны принять во внимание, что рабочие места в Eesti Energia - это места высокооплачиваемые, а предлагаемые в регионе вакансии имеют более низкий уровень оплаты. Самое плохое, что может быть и что может привести к действительно большим проблемам, - это отрицание очевидного, того, что прошлого уже не вернуть, - сказала г-жа президент.

Андрей Зайцев упомянул, что на встрече была продемонстрирована «бумага» из Кассы по безработице, в которой сказано, что в Нарве и регионе требуется очень много рабочих рук, на что энергетики возразили: во-первых, уровень зарплат вакансий очень низкий, а во-вторых, профиль этих рабочих мест абсолютно не подходит их работникам. Профсоюзный лидер не верит, что в регионе есть вакантные места, на которые энергетики могли бы переучиться. «На кого, на ногтевых техников?» - иронизирует он.

В разговорах часто упоминается возможное строительство ещё одного завода масел, но его создание займет не менее трех лет, если даже решение об этом принять сегодня. Энергетики полагают, что это – слишком долгий срок, особенно, если не будет принято решение о пособиях или заработных платах на время вынужденного простоя, о которых уже заявлял премьер-министр Юри Ратас.

С июля – в вынужденные отпуска

Никаких конкретных сроков по сокращению персонала и закрытию станций до сих пор озвучено не было.

Андрей Зайцев:

- Насколько я владею информацией, в правительстве ещё идут дискуссии о поиске возможных вариантов. На сегодняшний день мы знаем, что с июля начнется применение вынужденных отпусков. Ничего хорошего по этому поводу наши люди не говорят, и продолжают увольняться по собственному желанию. Сегодня, к примеру, ко мне приходил молодой работник с пятилетним стажем и сказал, что уходит, нашел для себя другую работу.

Я думаю, что если работникам начнут предлагать вынужденные отпуска, мы потеряем еще часть людей. Специалисты не будут сидеть дома и ждать, когда на них свалится манна небесная. Президент тоже говорила о временных пособиях, обещала, что будет обращаться в Брюссель, но все это очень туманно и очень от нас далеко.

Однако на вопрос, будут ли энергетики проводить какие-либо протестные акции, руководитель их профсоюза ничего конкретного не ответил. «Будем смотреть, будем ждать решения правительства», - заключил он.

Софья Боборенко



