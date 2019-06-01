Apollo Kino открыл самый современный в Европе кинотеатр

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13 июня в центре Ülemiste открыл двери кинокомплекс Apollo Kino Ülemiste. Самый современный в Европе кинокомплекс предлагает получить впечатления от просмотра высококачественного кино в 6 кинозалах, оборудованных высокоуровневой кинотехникой, с удобными диванами и кожаными креслами, а также Кинорестораном.

Крупнейшая в Эстонии сеть кинотеатров предоставляет киноманам возможность наслаждаться инновациями мира кино – от мощной техники до сидений. «Кинотеатр Apollo Kino Ülemiste с удовольствием познакомить с первыми в Эстонии парными диванами, которые предлагают еще более комфортный просмотр фильмов в практически домашних условиях и выводят кинематографический опыт на совершенно новый уровень», - в восторге делится исполнительный директор Apollo Kino в Прибалтике Кадри Эрм.

«А на десерт для бизнес-клиентов и театралов – уникальный представительский театральный зал – Apollo Teater, который благодаря своему великолепию и высококачественной технике позволяет, в дополнение к незабываемым впечатлениям от фильма, проводить небольшие или более масштабные мероприятия, концерты и представления», - поясняет Эрм.

В Apollo Kino Ülemiste есть также известный любителям еды Киноресторан, который объединяет высококачественный кинематографический опыт со вкусовым опытом в стиле ресторана. Для ценящих комфорт киноманов в каждом зале кинотеатра имеются мягкие «звездные» стулья, где смоделированное в подлокотнике смарт-устройство позволяет заказать приятную еду и напитки во время фильма.

«В прошлом году сеть кинотеатров Apollo приняла около 2 миллионов посетителей, что является значительным подтверждением любви жителей Эстонии к кино. Мы уверены, что новый, сверхудобный кинокомплекс Apollo Kino Ülemiste станет причиной еще более частого посещения кинотеатра жителями столицы», - говорит Эрм.

В центре Юлемисте откроются и другие принадлежащие Apollo Group предприятия: развлекательный центр O’Learyse, бар кофе и мороженого IceCafé, бар сока и кофе Blender и книжный магазин Apollo.

Кинотеатры Apollo Kino находятся по всей Эстонии: в Таллинне, Пярну, Тарту, Нарве и на Сааремаа, вмещая в 37 залах 5600 любителей кино.

В марте этого года Apollo Kino расширилось на страны Балтии, открыв первый кинотеатр в Латвии, в центре Akropol. Теперь уже ставшая международной сеть кинотеатров скоро откроет второй зарубежный кинотеатр в Литве.

Anett Kutti

Руководитель по маркетингу Apollo Kino