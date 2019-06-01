(+Расписание) 17 июня вводятся изменения в расписание движения поездов

Дата публикации: Вчера, 12:23 Просмотрено: 108

17 июня вводятся изменения в расписание движения поездов в направлении Раквере и Нарвы. На участке Тапа-Раквере подменными автобусами пользоваться не придется, пассажиров будут вновь обслуживать поезда на протяжении всего маршрута.

„Если до настоящего времени в некоторые выходные дни на части рейсов на участке Тапа-Раквере было необходимо использовать подменные автобусы, то с начала следующей недели необходимость в этом отпала. Мы вновь сможем обслуживать пассажиров поездами во все часы и на протяжении всего маршрута.

При этом поездка на последнем вечернем поезде Нарва-Таллинн станет на 6 минут короче“, – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Скорректированные расписания движения опубликованы на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 6160245.

Pасписание поездов восточного направления c 17 до 26 июня

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