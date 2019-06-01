Керсти Кальюлайд прибыла в Нарву

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В понедельник президент Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Нарву и Аувере.

Визит президента Керсти Кальюлайд в Ида-Вирумаа. (Фото: Сергей Степанов/ERR)

В Нарве президент встретилась с чиновниками городской управы, чтобы обсудить местную обстановку и проект культурной столицы Европы.

Визит президента Керсти Кальюлайд в Ида-Вирумаа. (Фото: Сергей Степанов/ERR)

Около 15:00 в Аувере президент встретится с правлением Eesti Energia, членами профсоюза нарвских энергетиков и независимого профсоюза шахтеров и энергетиков.

Визит президента Керсти Кальюлайд в Ида-Вирумаа. (Фото: Сергей Степанов/ERR)

Источник: rus.err.ee



