Керсти Кальюлайд прибыла в Нарву

События / В центре вниманияКерсти Кальюлайд прибыла в Нарву
Дата публикации: Вчера, 12:02 Просмотрено: 262
В понедельник президент Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Нарву и Аувере.
Визит президента Керсти Кальюлайд в Ида-Вирумаа. (Фото: Сергей Степанов/ERR)
В Нарве президент встретилась с чиновниками городской управы, чтобы обсудить местную обстановку и проект культурной столицы Европы.
Визит президента Керсти Кальюлайд в Ида-Вирумаа. (Фото: Сергей Степанов/ERR)
Около 15:00 в Аувере президент встретится с правлением Eesti Energia, членами профсоюза нарвских энергетиков и независимого профсоюза шахтеров и энергетиков.
Визит президента Керсти Кальюлайд в Ида-Вирумаа. (Фото: Сергей Степанов/ERR)
Источник: rus.err.ee