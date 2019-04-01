Таммисте перестанет представлять Нарву в Союзе местных самоуправлений Ида-Вирумаа

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Тармо Таммисте, которого в марте отправили в отставку с поста мэра Нарвы, отзовут из общего собрания Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

Фото: Софья Боборенко

Соответствующее решение на своем заседании в четверг, 20 июня, намерено принять Нарвское городское собрание.

"В связи с тем, что в составе городской управы произошли изменения, городскому собранию следует назначить нового представителя и новых замещающих лиц в руководящий орган вышеназванного союза", - говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Из общего собрания Союза местных самоуправлений будут отозваны представитель Нарвы Тармо Таммисте и замещающие лица Андрей Антонов и Елена Голубева. При этом Голубева станет новым представителем Нарвы в организации, а замещающими членами назначат Елену Скулачеву и Елену Васильеву, которые также входят в состав городской управы.

Источник: rus.err.ee