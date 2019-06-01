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События / В центре вниманияПрезидент Кальюлайд встретится с нарвскими энергетиками

Дата публикации: Вчера, 09:59 Просмотрено: 114

В понедельник президент Керсти Кальюлайд встретится с горуправой Нарвы, правлением Eesti Energia и профсоюзами, а также посетит молодежный лагерь спасательного департамента.

Президент Кальюлайд встретится с нарвскими энергетиками
Керсти Кальюлайд. ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Президент встретится с членами Нарвской горуправы в первой половине дня и обсудит с ними местную обстановку и проект культурной столицы Европы.

В Аувере президент встретится с правлением Eesti Energia, членами профсоюза нарвских энергетиков и независимого профсоюза шахтеров и энергетиков.

После 16 часов президент посетит предназначенный для молодежи из Ида-Вирумаа спасательный лагер спасательного департамента в деревне Аа.

BNS

 

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