В память о жертвах июньской депортации...

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В пятницу, 14 июня, в Эстонии почтили память жертв июньской депортации в Сибирь 1941 года. На столичной площади Вабадузе была установлена инсталляция "Море слез" из тысяч голубых воздушных шариков.

"Море слез" на площади Вабадузе. Фото: Институт прав человека

Инсталляция с воздушными шарами будет находиться на площади Вабадузе целый день. В этом году идея с воздушными шарами, символизирующими море слез, была воплощена в последний раз. В следующем году в рамках конкурса будет выбрана новая идея.

Историки утверждают, что только за 14 июня 1941 года число депортированных из Эстонии составило 1% от общей численности эстонского населения, всего в июне в Сибирь было выслано более 10 000 человек.

Согласно данным интернет-энциклопедии Википедия, 14 июня, между 1 и 2 часами ночи, одновременно по всей Эстонии, группы, проводящие депортацию, начали свою работу. Спящих будили и им сразу зачитывалось постановление, на основании которого их объявляли арестованными или подлежащими ссылке.

Никаких судебных решений не было. Квартиры и здания подвергались досмотру. С собой позволялось взять не более 100 килограмм вещей.

В июне 1941 года из Эстонии через Нарву и Изборск было отправлено 9 эшелонов (No. 286-294) в которых находилось в общей сложности 10016 человек.

Источник: rus.err.ee