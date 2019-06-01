Разыскиваемый в Ида-Вирумаа мужчина найден, с ним все в порядке

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В четверг утром полиция обратилась к общественности за помощью в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который не вернулся в дом по уходу. Во второй половине дня сообщили, что мужчина найден.

Иллюстративное фото.

В полиции сообщили, что с Маргусом все в порядке, но медики скорой помощи на всякий случай проверили состояние здоровья мужчины.

Сотрудники полиции поблагодарили добровольцев, которые помогли в поисках.

Сообщалось, что Маргус ушел из расположенного в поселке Аа дома по уходу в среду вечером. У мужчины сахарный диабет, и утром он должен был обязательно принять лекарство.

Источник: rus.err.ee





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