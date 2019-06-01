Разыскиваемый в Ида-Вирумаа мужчина найден, с ним все в порядке

События / В центре вниманияРазыскиваемый в Ида-Вирумаа мужчина найден, с ним все в порядке
Дата публикации: Сегодня, 10:35 Просмотрено: 86
В четверг утром полиция обратилась к общественности за помощью в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который не вернулся в дом по уходу. Во второй половине дня сообщили, что мужчина найден.
Иллюстративное фото.
В полиции сообщили, что с Маргусом все в порядке, но медики скорой помощи на всякий случай проверили состояние здоровья мужчины.
Сотрудники полиции поблагодарили добровольцев, которые помогли в поисках.
Сообщалось, что Маргус ушел из расположенного в поселке Аа дома по уходу в среду вечером. У мужчины сахарный диабет, и утром он должен был обязательно принять лекарство.
Источник: rus.err.ee
В Ида-Вирумаа с дроном и служебными собаками ищут Маргуса