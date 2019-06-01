Стальнухин неожиданно не получил место главы парламентской комиссии

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Председателем парламентской комиссии по проблемам развития эстонского языка в четверг был избран представитель оппозиционной Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс, хотя на это место рассчитывал выдвинутый правящей коалицией депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия).

Фото: rus.postimees.ee

Помимо Кросса и Стальнухина, в комиссию входят Хельмен Кютт (социал-демократы), Урмас Эспенберг (EKRE) и Михаил Лотман (Isamaa), сообщил новостной портал ERR.ee.

Своих представителей в комиссию направили все пять парламентских фракций. Оппозиция (реформисты и соцдемы) выдвинули кандидатуру Кросса, а правящая коалиция (центристы, EKRE и Isamaa) - Стальнухина. Однако на тайном голосовании Стальнухин получил лишь два голоса против трех у Кросса. Это означает, что либо Эспенберг, либо Лотман проголосовали против центриста.

Согласно регламенту, занявшему второе место на голосовании достается место заместителя председателя комиссии. По словам Кросса, результаты голосования вызвали раздражение у Стальнухина, который после этого отказался позировать для группового фото.

Через некоторое время в Рийгикогу сообщили, что Лотмана в составе комиссии заменит его однопартиец Прийт Сибул. После этого появилось подписанное Сибулом и Стальнухином заявление с просьбой созвать внеочередное заседание комиссии 14 июня для выборов ее председателя и зампреда.

Комментарий Стальнухина ERR получить не удалось.

Источник: rus.err.ee