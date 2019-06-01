В Ида-Вирумаа с дроном и служебными собаками ищут Маргуса

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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который не вернулся в дом по уходу.

В полицию поступило сообщение о том, что в среду вечером из расположенного в поселке Аа дома по уходу пропал 43-летний Маргус. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

У мужчины сахарный диабет, и утром он должен обязательно принять лекарство. Полицейские искали Маргуса в разных местах, но безрезультатно. В поисках использовали служебную собаку и дрон.

Мужчина худощавого телосложения, у него короткие каштановые волосы. Когда он ушел из дома по уходу, он был одет в синие спортивные штаны и темно-синий джемпер с рисунком. Мужчина может быть только в носках или босиком. У Маргуса ампутирован один палец на ноге, поэтому он хромает.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят связаться с полицией по телефону 112.

Источник: rus.err.ee