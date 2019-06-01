Купание на нарвском пляже стало опасным и официально запрещено

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В Нарве стали звучать тревожные сообщения о нездоровых последствиях купания на городском пляже. С прошлой недели там вывешен красный флаг, означающий запрет на нахождение в воде. Тем не менее людей это не остановило. Страдают в основном дети.

Снимок сделан на днях: нарвский пляж Йоаорг, или Липовая ямка, полон купающихся людей, несмотря на красный флаг, вывешенный на спасательной вышке (она видна вдалеке на краю пляжа). ФОТО: Илья Смирнов

"Вот что творится с моим ребенком после купания на Липовке!!! Ни в коем случае не купайтесь там!!!" - это сообщение в "Фейсбуке" жительница Нарвы сопроводила фотографией ног своего ребенка, усеянных нездоровыми розовыми пятнами.

Распространяются и другие сообщения, в которых люди настоятельно рекомендуют не соваться в воду на нарвском пляже Йоаорг, в народе - Липовая ямка, Липовка.

Несмотря на тревожные сигналы, в специальной инфосистеме государственного департамента здоровья, собирающей информацию обо всех местах купания в Эстонии, нарвский пляж Йоаорг и вчера еще значился отвечающим требованиям, где разрешено купаться. Это на основании того, что последняя проба воды там делалась 23 мая.

- Завтра (13 июня) возьмем из водоема анализы, и до прояснения результатов купаться нельзя. На сегодняшний день на месте для купания установлен красный флаг, дополнительную информацию можно найти на сайте Нарвской горуправы, - прокомментировал данный вопрос государственный департамент здоровья в лице руководителя по коммуникациям Симмо Саара.

Власти: красный флаг игнорируется

Cтарший специалист по окружающей среде из Нарвского департамента горхозяйства София Перескока подтвердила, что описанной проблемой уже занялись. По ее данным - тоже: в четверг, 13 июня, на место прибудут представители департамента здоровья и сделают новый забор воды, который отправят на исследование в Морской институт. "В Морском институте делают анализ на предмет сине-зеленых водорослей, которые мы подозреваем, а город Нарва берет анализы всех остальных показателей воды", - сообщила нарвский специалист.

Перескока уточнила, что сейчас речь идет о внеочередном анализе. Те анализы, которые внесены в ранее согласованный с департаментом здоровья календарь мониторинга воды для купания, не включают пробы на предмет водорослей. По тем параметрам, которые рассматриваются в названном календаре, с водой действительно все в порядке.

- На пляже вывесили красный флаг - с прошлой пятницы, когда к нам поступило первое сообщение от горожан, - говорит София Перескока.

- Однако многие люди до сих пор игнорируют этот запрет, поэтому жалобы продолжали поступать уже тогда, когда висел красный флаг.

Перескока напомнила, что сине-зеленые водоросли - обычное дело для внутренних водоемов, однако рост их численности типичен для июля-августа. "В этом году из-за рекордной жары началось раньше", - полагает специалист.

Департамент здоровья посвятил на своем веб-сайте целую страницу сине-зеленым водорослям, в том числе тому, какую опасность они представляют для человека (см. инфоящик к данной статье).

После купания - к врачу

Руководитель Нарвской больницы по лечебной части Пилле Летюка в комментарии "Северному побережью" подтвердила, что нынче в жаркую погоду обращений к врачам с такими симптомами бывало действительно много. И врачи, по ее словам, отмечают, что обращений больше, чем в прошлые летние сезоны. "Именно в эту неделю, когда стояла жаркая погода".

- Обращаются практически каждый день - и не один-два, а по шесть-семь, и это только которые сюда к нам приходили. Например, в воскресенье я сама осматривала, и было семь таких обращений. В основном - дети, - рассказала Летюка.

Отвечая на вопрос о тяжести случаев, Летюка сказала, что госпитализация никому из обратившихся не понадобилась, но и такой сценарий исключать нельзя. Она подчеркнула, что больница не определяла, что речь идет о поражениях именно от сине-зеленых водорослей, но очевидно было, что дело имеют с аллергическими реакциями.

ПИЛЛЕ ЛЕТЮКА:

Обращаются практически каждый день - и не один-два, а по шесть-семь.

- Поскольку это аллергическая реакция, то любая аллергия может быть от малого зудения до шока… В медицине исключать вообще ничего нельзя, - отметила собеседница.

Давать пострадавшим какой-то универсальный совет Летюка воздержалась, напомнив, что это врач должен определить, с чем именно столкнулся данный конкретный пациент. "За этой сыпью может скрываться и что-то совершенно другое".

- Самое лучшее - обратиться к семейному врачу, - заключила она.





В водоеме могут быть сине-зеленые водоросли, если: вода приобрела желтовато-зеленый оттенок из-за видимых глазу "хлопьев"

вода и берег покрыты густой зеленой массой

вода имеет затхлый запах. Признаки отравления сине-зелеными водорослями: покраснение кожи и глаз

плохое самочувствие, диарея

жар, насморк и кашель

мышечные боли

жжение и появление трещин на губах

нарушения равновесия

симптомы отравления сине-зелеными водорослями схожи с симптомами обычного гриппа. У отравившихся нередко возникает также раздражение кожи и глаз. Департамент здоровья

Источник: rus.postimees.ee