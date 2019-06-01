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События / В центре вниманияПолиция просит помощи в розыске пропавшего в Синимяэ Александра

Дата публикации: Сегодня, 11:03 Просмотрено: 129

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 37-летнего Александра, пропавшего неделю назад в поселке Синимяэ в Ида-Вирумаа.

Полиция просит помощи в розыске пропавшего в Синимяэ Александра

В полицию поступило сообщение, что Александр ушел из дома неделю назад, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина может передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz.

Проведенные поиски не дали результата.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят связаться с полицией по телефону 112.

По информации Департамента полиции и погранохраны


 

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