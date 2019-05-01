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События / В центре вниманияСрочно звоните в полицию, если знаете изображенных на фотографии парней!

Дата публикации: Сегодня, 10:37 Просмотрено: 44

Нарвский отдел полиции просит помощи в установлении личностей изображенных на фото людей, которые могут быть связаны с совершением проступка.

Срочно звоните в полицию, если знаете изображенных на фотографии парней!

Полиция устанавливает личности двух парней.  ФОТО: Narva politseijaoskond

Полиция просит всех, кто знает изображенных на фото молодых людей, звонить по номеру 3576152 или писать по адресу электронной почты jaana.linno@politsei.ee

Источник: rus.postimees.ee

 

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