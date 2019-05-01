Срочно звоните в полицию, если знаете изображенных на фотографии парней!

События / В центре вниманияСрочно звоните в полицию, если знаете изображенных на фотографии парней!
Дата публикации: Сегодня, 10:37 Просмотрено: 44
Нарвский отдел полиции просит помощи в установлении личностей изображенных на фото людей, которые могут быть связаны с совершением проступка.
Полиция устанавливает личности двух парней. ФОТО: Narva politseijaoskond
Полиция просит всех, кто знает изображенных на фото молодых людей, звонить по номеру 3576152 или писать по адресу электронной почты jaana.linno@politsei.ee.
Источник: rus.postimees.ee