Срочно звоните в полицию, если знаете изображенных на фотографии парней!

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Нарвский отдел полиции просит помощи в установлении личностей изображенных на фото людей, которые могут быть связаны с совершением проступка.

Полиция устанавливает личности двух парней. ФОТО: Narva politseijaoskond

Полиция просит всех, кто знает изображенных на фото молодых людей, звонить по номеру 3576152 или писать по адресу электронной почты jaana.linno@politsei.ee.

Источник: rus.postimees.ee