Марти Куузик через суд требует от государства компенсацию

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Подавший в связи с подозрениями в применении семейного насилия в отставку с поста министра внешней торговли и ИТ член Консервативной народной партии (EKRE) Марти Куузик подал на эстонское государство в суд и требует выплатить ему компенсацию в размере более 31 000 евро.

Marti Kuusik. Foto: Ilmar Saabas

По имеющимся у BNS данным, 30 мая Куузик подал в Таллиннский административный суд жалобу на государство и потребовал в качестве компенсации за вынужденную отставку выплатить ему 31 458 евро, то есть, зарплату за полгода. Вместе с тем, в должности министра он пробыл всего полтора дня.

30 апреля Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра.

В своем заявлении Куузик сообщил, что в интересах сохранения в правительстве спокойной работы, очистки своего престижа и защиты интересов своей семьи он подает в отставку с поста министра.

«Я подал председателю партии EKRE Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра. Я по-прежнему заявляю, что предъявляемые мне обвинения — это клевета, я не применяю насилие», - сообщил Куузик.

«В дополнение к развернутой против меня отвратительной кампании в прессе добавилось еще и решение прокуратуры возбудить в отношении меня уголовное дело. В этой ситуации я не смогу выполнять свою работу министра. Не сможет нормально работать и остальные члены правительства», - отмечается в заявлении Куузика.

По его словам, он хочет обеспечить только что вступившему в свои права правительству спокойную рабочую атмосферу, вывести свою партию из-под удара и уберечь свою семью от развернутого в прессе психологического террора.

«Я отказываюсь от поста министра не потому, что я согласен с обвинениями против меня, а напротив, потому, что хочу сосредоточиться на своей защите в рамках уголовного дела и на восстановлении своего честного имени», - подчеркнул Куузик.

Министр юстиции Райво Аэг в конце апреля сообщил, что заведено уголовное дело для проверки информации, связанной с новым министром внешней торговли и ИТ Марти Куузиком, который, по сообщению СМИ, годами морально и физически терроризировал бывшую жену.

«Поскольку мы имеем дело со столь серьезными обвинениями, то, как мне известно, было заведено уголовное дело, чтобы проверить обнародованные факты», - заявил в интервью «Актуальной камере» Аэг.

Следствие ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры, сообщает Postimees.

В начале мая газета Postimees написала, что, согласно первому разделу статьи 35 Закона о правительстве ЭР, член правительства, ушедший в отставку в связи с выражением вотума недоверия, отставкой правительства или по предложению премьер-министра, имеет право получить компенсацию в размере шести зарплат.

Член партии EKRE Куузик на выборах в Рийгикогу 3 марта 2019 года не прошел в парламент, он получил 657 голосов и стал замещающим членом для партии.

После проводящегося каждую весну индексирования зарплат чиновников высшего ранга зарплата министра составит 5243,06 евро, а компенсация, которая складывается из шести зарплат, будет равна 31 458,36 евро.

До сих пор самым коротким сроком на посту министра запомнился Мартин Репински, который проработал 18 дней и вместе с зарплатой и компенсацией отпуска получил только 3391,01 евро, поскольку ушел в Рийгикогу и не имел права на компенсацию министра.

Согласно законодательству, компенсацию не платят, если ушедшего с должности члена правительства после назначают членом того же правительства или если в случае отставки правительства освободившегося члена правительства сразу назначают членом следующего правительства. Также компенсация не полагается члену правительства, в отношении которого имеется обвинительное судебное решение, вступившее в силу, или если ушедший с должности член правительства восстанавливает полномочия депутата Рийгикогу, пояснил портал Majandus24.

Глава отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда в начале мая этого года сообщил, что Куузик все-таки не получит компенсацию. «Госканцелярия проанализировала ситуацию и решила, что компенсация выплачена не будет», - сообщил он.

Тем не менее, Куузику выплатят зарплату за полтора рабочих дня, которая составит 374,5 евро, к которой прибавится 74,9 евро необлагаемых налогом представительских расходов.

BNS