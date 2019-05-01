Трудовая инспекция: в сильную жару рабочий день можно и сократить

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Жаркая летняя погода часто создает сложности как для работников, так и для работодателей, поэтому Трудовая инспекция советует по возможности в сильную жару сокращать рабочий день.

Иллюстративное фото.

В законе о гигиене и безопасности труда говорится, что на трудовую среду оказывают влияние физические, химические, биологические, физиологические и психологические факторы риска, и они не должны угрожать жизни и здоровью работника, говорится в пресс-сообщении инспекции.

Тот же закон устанавливает требования к внутреннему климату рабочего места, то есть температура воздуха, влажность и скорость движения воздуха должны быть подходящими для выполнения трудовых заданий.

В соответствии с законом работодатель обязан провести анализ рисков на рабочем месте, где должны учитываться все представляющие для работника опасность факторы. Однако в большинстве случаев при составлении анализа рисков не учитывается влияние внешних факторов, в частности, не обычная для нашего климатического пояса температура высокая воздуха.

В соответствии с законом, работодатель обязан принимать меры для уменьшения влияния факторов риска.

Трудовая инспекция отмечает, что из организационных мер можно предпринять, например, периодические перерывы в работе, сократить рабочий день в особенно жаркую погоду, по согласованию с работником временно изменить распорядок дня или время отпуска, откорректировать производственные планы и прочее.

Из материальных мер можно снабдить работников питьевой водой и защитить окна специальными покрытиями на солнечной стороне. Самыми дорогостоящими мерами являются устройство вентиляционных систем и установка кондиционеров.

Источник: rus.err.ee