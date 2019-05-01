Мати Омблер: Воронов брал взятки по несколько раз в месяц

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Руководитель бюро по борьбе с преступлениями, связанными с коррупцией, Центральной криминальной полиции Мати Омблер говорит, что если в руках одного человека сосредотачивается слишком много власти, то это несет угрозу безопасности, пишет Postimees.

Получение взяток стало для Алксея Воронова рутинным занятием, которое происходило по несколько раз в месяц. ФОТО: Ilja Smirnov/Põhjarannik

До того, как в конце марта на руках Алексея Воронова защелкнулись наручники, он был одним из самых влиятельных людей в Нарве, без одобрения которого, в прямом смысле слова, не клали в городе ни одной трубы и не строили ни одного здания. Теперь, всего несколько месяцев спустя, вынесен приговор и бывший городской депутат и руководитель нарвского водоканала будет смотреть на летнее солнышко сквозь решетки. Руководитель бюро по борьбе с преступлениями, связанными с коррупцией, Центральной криминальной полиции Мати Омблер рассказал, как красивая жизнь Воронова так быстро развернулась на 180 градусов.

- Дело о коррупции в Таллиннском порту попало в суд лишь через четыре года после задержания подозреваемых. И, напротив, Алексей Воронов предстал перед судом через два месяца после задержания и уже получил свое наказание. Как получилось в этот раз так быстро?

- Тут получилось совпадение многих обстоятельств. Одно заключается в том, что нам удалось проделать хорошую работу по сбору доказательств, после чего противная сторона поняла, что им проще согласиться и попытаться получить самый легких из возможных вариантов. Другое заключалось в том, что мы не копались так глубоко в прошлом.

- Между чем выбирал Воронов?

- Самой тяжелой из предъявленных ему претензий было получение взятки в крупном размере, плюс еще несколько. Максимальное наказание – десять лет тюрьмы. Он согласился на договорное производство и наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, один год из которых нужно отбыть реально. До марта будущего года он освободиться не сможет.

- Что стало основанием для возбуждения уголовного дела и как до этого основания дошли?

- У нас была собрана и к нам поступила информация об одном или другом действии, к которым он был причастен. Одно вело к другому и в какой-то момент для проверки этих обстоятельств не оказалось другой возможности, как возбудить уголовное дело.

- Насколько сложно было его поймать?

- В СМИ говорилось, что человек уже десяток лет бесконтрольно принимал решения о деятельности во всем регионе, тогда поступили сообщения о том, что эта бесконтрольная деятельность могла быть пограничной, или преступала границы дозволенного. Конечно, это происходило очень скрытно, выйти на этот след было сложно. Он запутывал следы и посматривал за спину. Это были очень законсперированные встречи. Явной передачи денег не происходило никогда. Убеждались, что никого поблизости нет и встреча безопасна.

По словам Мати Омблера, совершая связанные с коррупцией преступления, Алексей Воронов был очень осторожен, и прямых передач денег не было. ФОТО: Tairo Lutter

- Алексей Воронов представлял угрозу безопасности Эстонии?

- Лучше всего на этот вопрос может ответить КаПо, которая мониторит эту сферу в Эстонии. Когда все происходит так, что решения принимает один человек и без его согласия не происходит никакого движения общественных средств или развития общественного сектора, то это конечно создает угрозу для безопасности. И если эти люди слишком мотивированы деньгами и зависят от влияния власти, то они могут стать легкой добычей для представителей зарубежных стран, у которых есть свои интересы, и у которых нет нехватки денег или иных моментов влияния.

- С Вороновым получилось так?

- В таком объеме мы этого не увидели. Но государство должно предпринимать шаги, чтобы такие возможности не возникали. Поэтому правоохранительная система должна быть способна раскрывать такие преступления на самом высоком уровне. Если бы такой возможности не было… Коррупция, как раковая опухоль. Она, молча и скрыто распространяется и распространяется.

Я надеюсь, что мэр Нарвы и его команда всерьез отнесутся к случившемуся и будут создавать честную, ценящую прозрачность рабочую среду, и заниматься коррупционными рисками. Много зависит от руководителя – изменятся такие обычаи или нет.

- Руководители, долго проработавшие в общественном секторе, находятся у вас под особым вниманием?

- Конечно. Управление должно быть прозрачным, а в данном случае с прозрачностью не было ничего общего. Один человек решал, организовывал и направлял подчиненных так, чтобы конкретное предприятие выигрывало тендеры.

В случае данного уголовного дела мы говорим о двух господрядах, общая стоимость которых составляет более 1,3 миллиона евро. Воронов раздавал подходящим предприятиям информацию о тендере и его оформляли в выгодном для предпринимателя виде.

Narva Vesi переводила деньги за выполненную работу, а определенная сумма всегда возвращался к нашему подозреваемому. Он за каждый перевод получал в свой карман минимум пять процентов. Эта система сформировалась довольно давно, до того, как мы в июне 2018 года начали собирать доказательства.

- Насколько велики были переводимые Воронову суммы?

- Разные. Иногда встречались раз, иногда два раза в месяц, иногда чуть больше. Но встречи были периодическими и спланированными, начиная с момента, когда со счета Narva Vesi был сделан первый перевод за выполненные работы. И так продолжалось до самого дня задержания, мы установили минимум 15 переводов денег из разных мест. Все происходило скрытно.

- В итоге он совершил какую-то ошибку?

- Он совершил много преступлений. Кроме неоднократного получения взяток в крупных размерах, суд признал его винновым в нарушение требований проведения тендеров в особо крупных размерах, а также в нарушении ограничений на деятельность в особо крупных размерах.

- Алексей Воронов слишком часто брал взятки?

- Брал часто.

- Он стал удобным, небрежным или больше не был настолько осторожен?

- Ошибка была в том, что он был нечестным. Он был так же осторожен, как и раньше, просто нам удалось собрать доказательства.

- Происходило ли запутывание следов за границей ли в интернет-пространстве?

- Связи с зарубежными странами мы установили. И интернет-пространство дает его пользователям разные возможности. Как нам, так и им. Использование так называемых райских островов мы не установили.

Прошу пояснения у пресс-секретаря: ответ на вопросы «да» и «да».

- Были у Воронова связи с Россией?

- Да, этот человек ездил в Россию. Но в рамках этого уголовного дела мы ему эти поездки в претензию не ставили.

Источник: rus.postimees.ee