Министр экономики поддержал перевод части энергоблоков на Нарвских электростанциях в госрезерв

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Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас предложил перевести в стратегический резерв часть энергоблоков на Нарвских электростанциях, чтобы обеспечить энергобезопасность страны и способствовать сохранению части рабочих мест в энергетическом секторе.

Электростанция Аувере. Автор: Сергей Степанов/ERR

Об этом сообщила председатель центристской фракции в Рийгикогу Кадри Симсон.

"На сегодняшний день в решении нуждаются два вопроса: как сохранить максимальное количество рабочих мест и как обеспечить энергобезопасность Эстонии. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас предложил перевести в стратегический резерв блоки, срок эксплуатации которых завершен. Это должно обеспечить энергобезопасность страны и способствовать сохранению части рабочих мест", - сказала Симсон по итогам состоявшегося в среду заседания фракции, на котором обсуждался кризис в энергетическом секторе.

Ранее Таави Аас заявил, что в правительство в ближайшие недели будет представлен план государственного субсидирования биомассы для смягчения кризиса в энергетике. Минфин и минэкономики также рассматривают возможность перевести часть энергоблоков в государственный резерв и увеличить выпуск сланцевого масла.

По оценке Ааса, из-за резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества работу на Нарвских электростанциях могут потерять от 800 до 1000 энергетиков, а с учетом членов их семей дохода могут лишиться более 6000 человек в Ида-Вирумаа. С начала года было сокращено около 500 человек, а летом в вынужденный отпуск отправят еще 1300 работников Eesti Energia. Решения о дальнейших сокращениях пока отложены на осень.

Источник: rus.err.ee