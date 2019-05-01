Йыхвиская полиция просит помощи в розыске подозреваемого в преступлении против имущества

События / В центре вниманияЙыхвиская полиция просит помощи в розыске подозреваемого в преступлении против имущества
Дата публикации: Сегодня, 14:15 Просмотрено: 87
Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении местонахождения 34-летнего Евгения, который подозревается в совершении преступления против имущества.
Полиция надеется на помощь жителей в поисках этого мужчины. Автор: полиция ЭР
Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Евгения, сообщить об этом по номеру 612 3000 или 337 2384, или по электронной почте taavi.unuks@politsei.ee.
К преступлениям против имущества относятся различные виды краж, включая угон автомобиля, а также ограбление.
Источник: rus.err.ee