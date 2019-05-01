Йыхвиская полиция просит помощи в розыске подозреваемого в преступлении против имущества

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Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении местонахождения 34-летнего Евгения, который подозревается в совершении преступления против имущества.

Полиция надеется на помощь жителей в поисках этого мужчины. Автор: полиция ЭР

Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Евгения, сообщить об этом по номеру 612 3000 или 337 2384, или по электронной почте taavi.unuks@politsei.ee.

К преступлениям против имущества относятся различные виды краж, включая угон автомобиля, а также ограбление.

Источник: rus.err.ee