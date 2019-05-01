Глава Нарвского энергопрофсоюза: конкретных решений по кризису в энергетике у правительства нет

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Краткосрочных конкретных планов, как разрешить кризис в энергетической отрасли страны в ближайшем будущем, сегодня у правительства нет.

В Фейсбуке правительства опубликован пост по поводу встречи представителей профсоюзов энергетиков с министрами в Таллинне 3 июня и эта фотография. Фото: www.facebook.com/pravitelstvoestonii

- Во всяком случае, никаких планов и решений озвучено на нашей встрече не было. Более того, из уст одного из министров мы услышали откровенное признание, что именно от нас он впервые услышал о том, что в нашей энергетике кризис, - подвел итог встречи представителей профсоюзов энергетиков с премьер-министром Эстонии Ю. Ратасом, министром экономики и инфраструктуры Т. Аасом и министром социальных дел Т. Кийком, которая состоялась в начале этой недели, 3 июня, в Таллинне, лидер Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев в интервью нашему изданию. - Министры и премьер все время апеллировали к 2025 году — когда Эстония отключится от российской электросистемы и будут построены заводы масел.

А вот о том, какие шаги необходимо предпринимать уже сегодня, чтобы сохранить энергонезависимость нашей страны и предотвратить социальный кризис в Ида-Вирумаа из-за массовых сокращений работников в энергетической отрасли, мы так и не услышали. В разговоре мы, например, предложили не сбрасывать со счетов опыт Польши — глубже изучить, как эта страна Евросоюза сохраняет свой энергетический рынок, чтобы обеспечивать работой свои электростанции и ни от кого не зависеть. Обсудили оплату за резервные мощности по опыту Финляндии: в периоды, когда продажа электричества падает, государство оплачивает труд персонала электростанций за поддержку энергооборудования в состоянии готовности. Пытались нашим собеседникам популярно объяснить некоторые важные технические вопросы, как вообще работает вся система, что электростанции — это не тот механизм, который можно вот так просто взять и на время выключить, а потом взять и включить. И так же поступить с кадрами — сегодня сократить, завтра набрать…

- Реакция на ваши слова была?

- Нас поблагодарили за информацию, сказали, что услышали много нового. Лично мне бросилось в глаза, что премьер-министр был удивлен, когда я объяснил, почему в любую секунду вся (!) Эстония может остаться без электроэнергии, как это случилось 18 мая в трех городах Ида-Вирумаа.

- Какие-то шаги профсоюзы будут предпринимать и дальше?

- Обязательно! Сегодня (разговор с Андреем Зайцевым происходил во вторник утром, 4 мая — ред.) на Эстонской электростанции в 10 утра пройдет день доверенного лица — соберутся все доверенные лица cо всех предприятий концерна Eesti Energia и до них будет доведена информация о встрече в Таллинне, обсудим наши планы. В ближайшее время должна пройти трехсторонняя встреча - представители профсоюзов, руководство концерна Eesti Energia и два министра — финансов и экономики.

В Фейсбуке правительства https://www.facebook.com/pravitelstvoestonii опубликован пост по поводу встречи представителей профсоюзов энергетиков с министрами и фотография с этой встречи. В частности, там говорится: «Государство в своих программах развития предусмотрело переход на производство сланцевого масла, а также рост доли энергии из возобновляемых источников. Меры по повышению конкурентоспособности сланцевого сектора предусмотрены также в одобренной на прошлой неделе программе действий правительства.

Поэтому особенно важно найти такие решения, которые бы помогли работникам Нарвских электростанций в ближайшем будущем. Сейчас в активе Кассы страхования от безработицы имеются как активные меры рынка труда - такие, как консультации и переобучение, так и различные пособия и дотации».

Как стало известно вчера в обед из официального сообщения Eesti Energia, концерн в ближайшее время отправит в принудительные отпуска 1300 человек. Согласно закону длительность принудительного отпуска может составлять до 90 дней в течение 12 месяцев. «При детальном планировании принудительных отпусков Eesti Energia будет учитывать, прежде всего, ситуацию на рынке, и если положение дел улучшится, отпуска будут прерваны», - говорится в сообщении.

Точная потребность в дополнительных сокращениях в энергетическом секторе в Ида-Вирумаа из-за падения конкурентоспособности Нарвских электростанций будет определена в сентябре, заявил ранее глава Eesti Energia Хандо Суттер в интервью «Актуальной камере».

По оценке министра экономики Таави Ааса, из-за кризиса в энергетике работу могут потерять от 800 до 1000 человек, а с учетом членов их семей дохода могут лишиться более 6000 человек в Ида-Вирумаа.

Наша справка: Всего в государственном энергетическом концерне Eesti Energia в Ида-Вирумаа занято 3900 работников. С начала текущего года количество работников подразделений Eesti Energia, занимающихся добычей сланца и производством энергии из него, снизилось приблизительно на 500 человек. На данный момент основные поставки электроэнергии в Эстонию осуществляются из Финляндии по двум подводным кабелям. Финляндия сама является страной с дефицитом производства электроэнергии и закупает её в Швеции, России и Норвегии.

Светлана Зайцева









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