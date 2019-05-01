Ида-Вируская больница открыла регистрацию к врачам-специалистам через интернет

События / В центре вниманияИда-Вируская больница открыла регистрацию к врачам-специалистам через интернет
Дата публикации: Сегодня, 13:24 Просмотрено: 89
С 4 июня на прием к врачам-специалистам в Ида-Вируской центральной больнице можно регистрироваться через интернет по всей Эстонии.
В цифровой регистратуре можно бронировать, отменять и изменять время приема к врачу, сообщила во вторник пресс-служба больницы.
На информационный портал для пациентов www.digilugu.ee загружены графики работы врачей-специалистов и самостоятельно принимающих пациентов медсестер с 28 июня на четыре месяца вперед.
По словам председателя правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклера, цифровая регистратура значительно расширяет возможности пациентов. "Пациенты по разным причинам предпочитали посещать врача по месту жительству, однако те, кто могут и хотят выбрать врача независимо от места жительства, теперь смогут при помощи цифровой регистратуры выбирать между несколькими больницами", - сказал Баклер.
Первой к общегосударственной цифровой регистратуре присоединилась столичная Северо-Эстонская региональная больница в начале 2019 года.
Источник: rus.err.ee