Алексей Воронов заключил сделку с прокуратурой

Дата публикации: Вчера, 13:20 Просмотрено: 349

Вируский уездный суд признал влиятельного нарвского политика и предпринимателя Алексея Воронова виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Алексей Воронов. Фото: infosila.ee

Вируский уездный суд признал влиятельного нарвского политика и предпринимателя Алексея Воронова виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, из которых реально ему придется отсидеть год, а также одобрил конфискацию имущества Воронова от находившихся на его счетах свыше 65 000 евро до конфискованных у него на работе и дома наличных купюр и обязал уплатить свыше 194 000 евро, на покрытие чего на принадлежащую ему недвижимость будет наложена государственная ипотека — Воронов, находящийся под стражей с 26 марта, сам проявил инициативу по достижению соглашения, пишет "Северное побережье".

Члена городского собрания Алексея Воронова были основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства и в неоднократной просьбе и получении взятки в большом размере.

Используя свое служебное положение, член правления Narva Vesi Воронов создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками поставок. Он подстраивал условия поставок, чтобы они подходили для его любимчиков, позволял в ходе процесса изменять предложения, обеспечивая тем самым победу своих знакомых.

Будучи членом городского собрания Воронов помогал в получении разрешения на строительство и в утверждении проектов закупок в Нарвской городской управе. В качестве компенсации он получил взятку на сумму около 60 000 евро.

Читайте также:

Алексей Воронов останется под стражей

Алексея Воронова по решению суда арестовали на 2 месяца

Среди задержанных по делу о коррупции в Нарве - строитель и работник Narva Vesi

Полиция задержала депутата городского собрания Нарвы Владимира Мижуя

Прокуратура подозревает нарвского политика Алексея Воронова в получении взяток на 60 000 евро

Обыск в частном доме Алексея Воронова