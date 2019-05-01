Аас: в Ида-Вирумаа без работы может остаться до 1000 энергетиков

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Из-за повышения стоимости квот на выбросы CO2 в Ида-Вирумаа может остаться без работы до 1000 человек. Один из способов оставить людей на работе – переведение блоков в стратегический резерв производственных мощностей.

Балтийская электростанция. Фото: Светлана Зайцева

"Стоимость квот на выброс СО2 существенно повысилась. Если в начале 2018 года цена квоты составляла семь евро, то теперь 24 евро, а иногда и 27 евро. В данный момент сланцевая электроэнергия неконкурентоспособна. В связи с этим в Ида-Вирумаа сложилась ситуация, при которой многим людям грозит остаться без работы", – признался в интервью новостному порталу ERR министр экономики Таави Аас после встречи с представителями профсоюзов из сферы энергетики и Центрального союза профсоюзов.

Извещения о сокращении уже получили около 500 человек, но по данным профсоюзов, в случае самого черного сценария без дохода может остаться более 6000 человек.

"Это (более 6000 человек – ред.) вместе во всеми опорными структурами и членами семьи. Но напрямую это может затронуть от 800 до 1000 человек. Следует учитывать, что среди сокращаемых есть люди пенсионного возраста и те, кто сможет выйти на пенсию раньше", – сказал Аас.

"Вместе с переменами мы должны подумать о нашей энергобезопасности. И в качестве одной из мер могло бы стать переведение блоков в резерв. В определенные моменты они могут быть конкурентоспособными", – считает министр.

По словам председателя Профсоюза энергетиков Сандера Вайкма, проблема заключается в конфликте между климатической политикой и практикой в ЕС, когда цену на электроэнергию диктует неквотируемое электричество из третьих стран, в то время как цена квоты на выброс CO2 за год выросла на рынке в пять раз и будет расти впредь.

"С такими ценами на Нарвских электростанциях невозможно производить электричество по конкурентоспособной цене. Мы говорим о социальной катастрофе в регионе, в котором уровень безработицы и так высок. Мы говорим о провале климатической политики, так как мы все равно потребляем грязное электричество, но без компенсаторной платы за CO2. Мы говорим об энергобезопасности. Если Eesti Energia свернет деятельность, то мы будем полностью зависеть от импортируемой электроэнергии, а в таком случае без российского электричества мы не справимся", – пояснил Вайкма.

Как писал ранее портал rus.err.ee со ссылкой на министра финансов Мартина Хельме, устаревшие 1-й, 2-й и 7-й блоки на Эстонской электростанции и 12-й блок на Балтийской электростанции в любом случае подлежат закрытию к 2024 году на основании евродирективы о промышленных выбросах. С 2016 года эти блоки можно эксплуатировать только по ограниченной квоте, значительная часть которой уже израсходована. 1-й, 2-й и 12-й блоки сейчас законсервированы до конца текущего года, и Eesti Energia рассчитывает израсходовать остаток их квоты следующей зимой, а затем демонтировать.

3-й, 4-й, 5-й и 6-й энергоблоки Эстонской электростанции оснащены очистным оборудованием и не подлежат обязательному закрытию, но их работа напрямую зависит от рыночных условий, т.е. от цен на выбросы углекислого газа и стоимости импортного электричества. Сейчас 3-й и 4-й блоки законсервированы до конца года, а 5-й и 6-й продолжают работу. Если рыночная ситуация не улучшится, то не исключается, что и эти блоки будут ликвидированы. Они могут быть сохранены, если правительство примет решение перевести их в стратегический резерв производственных мощностей, но Министерство экономики пока такое предложение правительству не представило.

Самые новые и конкурентоспособные блоки (8-й на Эстонской электростанции, 11-й на Балтийской и Аувереская электростанция) продолжают работать, но и они остаются недозагруженными в условиях низких цен на импортную электроэнергию.

Источник: rus.err.ee



