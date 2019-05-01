Elron запретил провоз велосипедов на поездах на самых востребованных маршрутах

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Оператор пассажирских поездов Elron в связи с ростом пассажиропотока запретил в летний период провоз велосипедов на перегруженных маршрутах.

Иллюстративное фото. Автор: Сийм Лыви/ERR

Запрет действует на наиболее востребованных рейсах на Палдиском, Тартуском, Нарвском и Вильяндиском направлениях по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщила 3 июня пресс-служба предприятия.

"Поскольку число пассажиров быстро растет, и на некоторых маршрутах в поездах сложно найти сидячее место, в летний период в поездах Elron ограничивается провоз велосипедов. Вместо одного велосипеда в поезд поместятся несколько человек", - говорится в сообщении.

По словам представителя Elron Ронни Конго, велосипеды в поездах также создают неудобства для родителей с детскими колясками и людей в инвалидных креслах, в связи с чем в Elron неоднократно поступали жалобы.

В расписании поездов соответствующие рейсы снабдят отметкой в виде красного восклицательного знака, при нажатии на который отображается вся касающаяся рейса информация, включая запрет на провоз велосипедов.

В Elron подчеркнули, что на всех линиях каждый день будут рейсы, на которых провоз велосипеда останется разрешенным. С учетом роста числа пассажиров, в долгосрочном плане проблему может решить только покупка дополнительных поездов, считают в компании.

Источник: rus.err.ee