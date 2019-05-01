Поможем многодетным семьям Эстонии выйти на европейский уровень!

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В День защиты детей мы призываем поддержать многодетные семьи, так как в Эстонии семей с тремя и более детьми значительно меньше, чем в среднем по Европейскому Союзу.

Иллюстративное фото.

Семьи с тремя и более детьми необходимо всецело поддерживать, потому что только так можно добиться положительного естественного прироста населения в Эстонии, а также увеличить коэффициент рождаемости, чтобы он превысил отметку в 2 пункта. Сегодня в Эстонии семей с тремя или более детьми менее 20 000.

В семье учителя Кади Сооб 16 мая прошлого года родились тройняшки: сестры-близняшки Эмили-Элизабет и Мирьям-Йоханна, а также их смелый братик по имени Грегор-Арманд.

"Рождение тройняшек - уникальное событие для любой семьи, которое несет с собой тройную радость и тройную ответственность, - говорит Кади. - Так, например, на троих детей у нас уходит в среднем 18 подгузников в день".

Многодетной семье пришел на помощь эстонский бренд детских товаров Britton, который поддержал тройняшек полугодовым запасом подгузников. Если сотрудничество продлится, то Britton c удовольствием продолжит поддерживать данную семью.

"Поддержка Britton крайне важна для нас", - рассказывает мама тройняшек.

По словам Кади, у каждого ребенка уже формируется свой характер. "Эмили своим задумчивым и глубоким взглядом похожа на маленького философа, и, смотря на нее, мы часто задаем себе вопрос: о чем думает эта маленькая очаровашка, лежа в кроватке и подперев щеку рукой," - говорит Кади.

"Мирьям - настоящая спящая красавица, которая после рождения напоминала нам Белоснежку своими темными локонами и белоснежной кожей. Грегор - прирожденный покоритель женских сердец: его глаза растопили сердца всех медсестер Ида-Таллиннской центральной и Детской больниц".

Britton - эстонский бренд детских товаров, берущий начало с 2004 года, когда появилась идея создать коллекцию детских товаров, подходящих под наш суровый северный климат и отвечающих самому требовательному вкусу. Так на свет и появился Britton, в ассортимент продукции которого входит уже более 170 различных товаров, начиная от подгузников и заканчивая "радио-нянями".



