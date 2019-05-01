Ушедшую из дома в Кивиыли Мариту нашли

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Полиция сообщила, что 17-летняя Марита, которая ушла из дома в Кивиыли утром вторника, 28 мая, была найдена. Девушка находилась в Таллинне.

"Девушку нашли, и с ней все в порядке. Марита находилась в Таллинне, и на данный момент она вместе с родителями", - говорится в сообщении Департамента полиции и погранохраны, пришедшем поздно вечером в пятницу.

Мариту с помощью полиции искали с вечера четверга.

Источник: rus.err.ee



