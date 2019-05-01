С 1 июня вступят в силу ограничения на демонстрацию алкоголя

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С 1 июня вступят в силу ограничения на демонстрацию ассортимента алкогольных напитков на продажу, которые обязывают размещать алкогольную продукцию в магазине отдельно от остальных товаров, а также алкогольные напитки не должны быть заметны глазу и снаружи магазина. Цель изменений – оградить уязвимые группы от алкогольной продукции.

Иллюстративное фото.

Цель ограничения демонстрации ассортимента алкогольных напитков – оградить от алкогольной продукции уязвимые группы:

несовершеннолетних, молодежь, семей с детьми, людей с зависимостью и людей, злоупотребляющих алкоголем.

Спиртные напитки должны быть размещены отдельно от остальных товаров таким образом, чтобы покупатель без прямого желания купить алкоголь не видел бы этот товар. Согласно изменениям, алкогольные напитки не должны быть заметны глазу как снаружи магазина, так и из зала. Исключения составляют магазины с маленькой площадью.

За ограничение демонстрации ассортимента алкогольных напитков отвечает департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора будет на протяжении 2019 года консультировать продавцов, поскольку продавцы должны будут сами решать, как они будут переставлять товары. «Если продавцы не сделали необходимую перестановку товаров или провели ее в недостаточной мере, то в первую очередь мы попросим продавцов объяснить ситуацию. Мы не хотим кого-либо наказывать, мы хотим достичь положения, где продавец соблюдает закон и изменения соответствуют цели. Однако, если продавец ведет себя недоброжелательно и не сотрудничает с департаментом, то в таком случае мы должны действовать решительно и при необходимости наказывать предпринимателя», – сказал генеральный директор департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк.

Изменения касаются всех предприятий, занимающихся розничной торговлей. Все продавцы должны нести ответственность за свою деятельность и следовать согласно действующему закону.

Дополнительная информация на эстонском языке: руководство по выставлению ассортимента алкогольных напитков

Министерство социальных дел

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора



