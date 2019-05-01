Около тысячи автовладельцев остались без дорожной страховки

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В этом году Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 960 напоминаний о дорожном страховании новым автовладельцам, которые не оформили автомобиль на свое имя. Если владелец транспортного средства не регистрирует автомобиль на свое имя и прежний владелец извещает Департамент шоссейных дорог об отчуждении транспортного средства, то транспортное средство временно удаляется из Дорожно-транспортного регистра и договор дорожного страхования автоматически прекращает действовать.

Иллюстративное фото.

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, люди часто не считают важным регистрировать автомобиль на свое имя или хотят сэкономить на госпошлине. «Но такая экономия может в итоге выйти очень дорогой, поскольку за вождение транспортного средства, не внесенного в регистр и не имеющего дорожного страхования, полиция может оштрафовать водителя. Если использование транспортного средства, не имеющего дорожного страхования, приведет к причинению ущерба, то ФДС выплатит пострадавшему лицу возмещение и потребует от владельца или водителя этого транспортного средства компенсировать соответствующую сумму», – сказал Потсепп.

«Если бывший в личном пользовании автомобиль, взятый в лизинг, выкупается, то этот автомобиль тоже следует оформить на свое имя в Дорожно-транспортном регистре. К сожалению, зачастую люди ездят без дорожного страхования по незнанию, поскольку дорожное страхование прекратило действовать автоматически», – отметил Потсепп.

«Треть автовладельцев заключает страховой договор сразу после получения напоминания. Тем не менее, за регистрацию автомобиля и наличие дорожного страхования отвечает владелец автомобиля, и надеяться лишь на напоминание ФДС не стоит», – добавил представитель ФДС.

ФДС рекомендует проверить действие дорожного страхования. Это можно сделать без особого труда, введя регистрационный знак в поле запроса на сайте ФДС по адресу www.lkf.ee/kindlustusekehtivus.Если выяснится, что транспортное средство временно удалено из Дорожно-транспортного регистра и не имеет дорожного страхования, то пользоваться данным транспортным средством нельзя. В таком случае транспортное средство следует сначала оформить на свое имя, а затем заключить в отношении него договор дорожного страхования. Цены на дорожное страхование можно сравнить с помощью веб-калькулятора: www.lkf.ee/kalkulaator.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.

Источник: rus.postimees.ee