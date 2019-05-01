Выборы в Нарве практически провалились: явка составила всего 18,9 процента

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В воскресенье, 26 мая, в Эстонии состоялись выборы в Европарламент. Согласно прогнозам, по два мандата получили Партия реформ и Социал-демократическая партия, центристы и EKRE получили по одному месту. Седьмое место Эстония получит после брекзита, его займет представитель «Отечества». Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел.

На выборах в Европарламент в этот раз проголосовал только каждый пятый житель Нарвы, имеющий право голоса. Фото: Софья Боборенко

Примечательно, что независимый кандидат Раймонд Кальюлайд, вышедший из Центристской партии после формирования нового правительства, смог показать впечатляющий результат - 20640 голосов, из них чуть более тысячи он взял в Нарве. В Европарламент также не прошли «Эстония 200» (3,2%), «Зеленые Эстонии» (1,8%), «Богатство жизни» (0,9%), независимые кандидаты Эрик Оргу (0,4%), Харри Раудвере (0,3%), Мария Кальюсте (0,2%), Объединенная левая партия Эстонии (0,1%) и независимый кандидат Арго Мыттус (0,0%).

Явка по Европе – выше, по Нарве – ниже

Явка на выборах в Европарламент 2019 года в целом по ЕС продемонстрировала рост активности избирателей и превысила показатели предыдущих лет, составив 51% (по всем 27 странам ЕС). Явка на прошлых выборах в Европарламент в 2014 году была 42,61%.

Средняя явка по Эстонии была несколько ниже - 37,6%. Больше всего людей на избирательные участки пришло в этот раз в уезде Харьюмаа (41,8%), меньше всего - в Ида-Вирумаа (24,3%). При этом показатели Нарвы ещё ниже.

- Явка избирателей в Нарве была низкой, она составила 18,9 % от числа имеющих право голоса. Всего проголосовало 3748 человек, из них 736 голосов отдали электронным путем. За время проведения выборов не было зафиксировано ни одной жалобы, ни одного предложения. Было одно обращение жителя, не получившего карту избирателя, но, поскольку человек был занесен в списки, он смог проголосовать, - сказала заместитель председателя городской избирательной комиссии Кайри Йоханнес нашему изданию.

Напомним, что всего правом голоса на прошедших выборах обладали порядка 20 тысяч человек.

В Нарве выиграли центристы

Подводя итоги голосования, эксперты говорят, что победу Партии реформ (26,2% голосов избирателей) несколько испортил триумф Марины Кальюранд, которая одна набрала практически столько же голосов (65 549), сколько Ансип и Паэт вместе (41017 и 30014), что позволило пройти в Европарламент Свену Миксеру, набравшему всего 2 886 голосов. По стране Социал-демократическая партия в этот раз набрала 23,3% голосов. Партии EKRE и «Отечество» получили соответственно по 12,7 и 10,3%.

Центристская партия, которая пять лет назад заработала более 22 % голосов, в этот раз получила лишь 14,4 %, причем, проходи голосование только в Ида-Вирумаа, она одержала бы победу.

Яна Тоом даже улучшила свой результат: если в 2014 году за нее проголосовали 25251 избирателей, то теперь их стало на 1739 человек больше. Из 13 712 избирателей региона Ида-Вирумаа 4857 человек выбрали кандидатов от Центристской партии, что составляет 35,4% от общего числа избирателей. В то же время нелишне вспомнить, что в 2014 году за центристов в Ида-Вирумаа проголосовали 65,3% избирателей.

Второе место по популярности населения нашего региона занимают соцдемы, которых поддержали 19,8 % избирателей. Третье место занял независимый кандидат Раймонд Кальюлайд с поддержкой в 15,2%.

Кто виноват?

Яна Тоом, выступая в эфире ETV, падение доверия избирателей объяснила разными «факторами, которые мы все знаем».

Яна Тоом:

- EKRE, Раймонд Кальюлайд, Алексей Воронов. Да и просто общее непонимание, свойственное многим нашим людям: что там эти депутаты вообще делают в Европарламенте. Мы там «работаем работу», но результат ощутим только лет через 10, и это очень долгий срок.

В то же время, комментируя результаты выборов в Фейсбуке, многие местные жители считают виновной в данной ситуации и саму госпожу Тоом, намекая на сложности местной ячейки центристов. Другие же полагают, что «евродепутатство» – это некий приз за хорошую работу дома, а в этот раз никого достойного, на их взгляд, не нашлось. Возможно, что и Раймонд Кальюлайд недобрал нужного числа голосов из-за тех, кто посчитал, что он может быть полезнее в Эстонии, критикуя сложившееся правительство, чем работая в одной из фракций Европарламента.

С третьей стороны, население чувствует отсутствие внимания государства к региону и людям, проживающим здесь и, как следствие, протестует, отказываясь приходить на избирательные участки.

Придется договариваться

Если посмотреть на выборы в целом, эксперты отмечают, что две крупнейшие группы Европарламента проиграли – это Европейская народная партия и группа, объединяющая социалистов и демократов (обе потеряли более 30 мест). Впервые в истории Европарламента они получили меньше половины мандатов — 329 из 751. В то же время растут ряды правых партий, которые продемонстрировали уверенные результаты во многих странах (Франции, Италии, Великобритании), но в целом число мандатов этих партий оказалось несколько ниже, чем ожидали эксперты. Националисты и евроскептики укрепили позиции, но не так существенно, получив 170 мандатов. Довольно сильно выросла поддержка либералов и «зеленых» партий (например, в Германии аж в три раза). Политологи объясняют это обеспокоенностью молодежи состоянием окружающей среды и волнением за будущее мира. Эти результаты свидетельствуют о том, что теперь депутатам Европарламента будет несколько сложнее договориться между собой при принятии решений. Как написала газета Der Spiegel (Германия), «избиратели поддержали партии с ясным посланием элите: либо вы договариваетесь сейчас, либо будет поздно».

Согласно официальным результатам, в Европарламент от Эстонии прошли: Депутат Партия Всего голосов по стране Всего голосов в Нарве 1. Марина Кальюранд Социал-демократическая партия 65 549 378 2. Андрус Ансип Партия реформ 41 017 61 3. Урмас Паэт Партия реформ 30 014 27 4. Яна Тоом Центристская партия 26 990 1372 5. Яак Мадисон EKRE 22 819 15 6. Свен Миксер Социал-демократическая партия 2 886 5 7. Рихо Террас «Отечество» 21 477 12





НАША СПРАВКА:

Всего по ЕС был распределен 751 мандат, из которых Эстонии принадлежит 6 мест Избранные депутаты будут работать в Европарламенте с 2019-го по 2024 год.

Софья Боборенко