В связи с ремонтом проспекта Кангеласте в Нарве временно закроют шесть автобусных остановок

События / В центре вниманияВ связи с ремонтом проспекта Кангеласте в Нарве временно закроют шесть автобусных остановок
Дата публикации: Сегодня, 10:19 Просмотрено: 80
Департамент городского хозяйства сообщил, что с 29 по 31 мая изменится схема движения на автобусных линиях в связи с ремонтными работами на проспекте Кангеласте.
Проспект Кангеласте. Иллюстративное фото. Автор: google maps
Временно будут закрыты автобусные остановки на улице Раху, около домов №40 и 45, на улице Туису около дома №9, на улице Пушкина, окло дома №63 и на улице Даумана, около домов №6 и 9.
Источник: rus.err.ee