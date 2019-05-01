В связи с ремонтом проспекта Кангеласте в Нарве временно закроют шесть автобусных остановок

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Департамент городского хозяйства сообщил, что с 29 по 31 мая изменится схема движения на автобусных линиях в связи с ремонтными работами на проспекте Кангеласте.

Проспект Кангеласте. Иллюстративное фото. Автор: google maps

Временно будут закрыты автобусные остановки на улице Раху, около домов №40 и 45, на улице Туису около дома №9, на улице Пушкина, окло дома №63 и на улице Даумана, около домов №6 и 9.

Источник: rus.err.ee