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События / В центре вниманияВ связи с ремонтом проспекта Кангеласте в Нарве временно закроют шесть автобусных остановок

Дата публикации: Сегодня, 10:19 Просмотрено: 80

Департамент городского хозяйства сообщил, что с 29 по 31 мая изменится схема движения на автобусных линиях в связи с ремонтными работами на проспекте Кангеласте.

В связи с ремонтом проспекта Кангеласте в Нарве временно закроют шесть автобусных остановок
Проспект Кангеласте. Иллюстративное фото. Автор: google maps

Временно будут закрыты автобусные остановки на улице Раху, около домов №40 и 45, на улице Туису около дома №9, на улице Пушкина, окло дома №63 и на улице Даумана, около домов №6 и 9.

Источник: rus.err.ee

 

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