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TAЛЛИНН, 27 мая, BNS — Выборы Европейского парламента выиграла Партия реформ, но больше всего голосов набрала первый номер в списке Социал-демократической партии (SDE) Марина Кальюранд.

Выборы в Европарламент. Автор: Европейский союз

Кальюранд набрала 65 559 голосов, в европарламент также прошли реформисты Андрус Ансип (41 006) и Урмас Паэт (30 010), центристка Яна Тоом (27 003), член Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон (22 823) и социал-демократ Свен Миксер - 2886 голосов.

Если Эстония получит и седьмой мандат, седьмым эстонским евродепутатом станет член Isamaa Рихо Террас (21 474).

Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд набрал 20 762 голоса, баллотировавшийся по списку Центристской партии Игорь Грязин 10 409, председатель EKRE Март Хельме 8391, реформист Таави Рыйвас 7793, а кандидат от Isamaa Юри Луйк 5431 голос.

Кристина Каллас набрала 4830 голосов, Энн Ээсмаа 3597, Эвелин Ильвес 3136, Анти Пооламетс 3129, Лаури Хуссар 3106, Мартин Хельме 3081, Свен Миксер 2886, Индрек Таранд 2901, Ханно Певкур 2667, Марис Лаури 2450, а Ивари Падар 2348 голосов.

Тунне Келам набрал 2008 голосов, Артур Тальвик 1863, Йоко Алендер 1777, Вадим Белобровцев 1772, Зюлейха Измайлова 1677, Хенн Пыллуаас 1649, Эйки Нестор 1513, Эрик Оргу 1463, Андрей Коробейник 1442, Виктория Ладынская-Кубитс 1358, Урмас Рейнсалу 1323, Эрки Сависаар 1314, Пеэп Мардисте 1132, Таави Аас 1076, Пеэтер Эрнитс 1062, Урмас Рейнсалу 1057, а Михаил Лотман 1003 голоса.

Тынис Лукас получил 954 голоса, Харри Раудвере 885, Трийн Тоомесаар 855, Катри Райк 824, Михкель Кангур 821, Маргус Цахкна 752, Калле Паллинг 721, Ааду Муст 684, Майдо Пайо 680, Аннели Отт 640, Мария Кальюсте 632, Тармо Круузимяэ 630, Айрис Мейер 557, Игорь Таро 455, Тойво Таса 447, Вилья Тоомаст 430, Марианне Микко 427, Каупо Кутсар 408, Кятлин Кульдмаа 406, Трийн Сааг 401, Кристийна Тыниссон 345, Лаури Тынспоэг 297, Лийна Нормет 296, Марек Рейнаас 242, Юлия Соммер 225, Моника Хауканымм 218 и Арго Мыттус 55 голосов.

Всего в голосовании в Эстонии приняли участие 332 918 человек или 37,6 процента избирателей. Действительных бюллетеней было 332 164 и недействительных 754. В электронном голосовании приняли участие 155 521 избиратель. В предварительном голосовании участвовали 68 463 избирателя. На дому проголосовали 2082 человека.

BNS