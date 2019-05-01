Спасатели запретили концерты в Нарвской Александровской церкви из-за риска обрушения

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Спасательный департамент запретил проводить публичные мероприятия в купольном зале Нарвской Александровской церкви, придя к выводу, что балконы в зале могут обрушиться.

Открытие Нарвской Александровской церкви. Автор: ERR

Запрет не касается восстановленной части здания со шпилем, где проводят богослужения и небольшие концерты, сообщили в Идаском спасательном центре радионовостям ERR.

"Собственник здания в конце прошлого года заказал аудит, в ходе которого выяснилось, что балконы в здании, под которыми проходит маршрут эвакуации, могут обрушиться. Поэтому до тех пор, пока эту ситуацию не исправят, Спасательный департамент не будет давать согласование на проведение там публичных мероприятий, концертов и пр.", - сказал представитель ведомства Марти Сийм.

В управляющем церковью Маарьяском приходе пояснили, что в апреле совместная рабочая группа МВД, представителей Нарвской администрации и церкви приняла решение попросить из госбюджета денег на полное восстановление здания, чтобы в дальнейшем использовать его как концертный зал и музей. Летом планируется отремонтировать потолок в одном из боковых нефов, что позволило бы уже осенью проводить там концерты.

Стоимость полного ремонта церкви оценили в 2,5 млн евро, включая 650 000 евро на восстановление купольного зала.

В ближайшее воскресенье Нарвская Александровская церковь отметит свое 135-летие. 23 мая с состоянием здания приедут ознакомиться представители МВД.

Обанкротившуюся три года назад церковь выкупило государство, ее собственником является Министерство внутренних дел, а пользователем - Нарвский Маарьяский приход.

Источник: rus.err.ee