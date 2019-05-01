С 3 июня меняется формат теоретического экзамена на вождение

Дата публикации: Сегодня, 10:05 Просмотрено: 69

Департамент шоссейных дорог с 3 июня 2019 года меняет формат сдачи теоретического экзамена на вождение транспортных средств: если раньше к вопросу могло быть предложено несколько вариантов правильных ответов, то теперь правильный ответ у каждого вопроса всегда будет только один.

Автор: ERR

В департаменте подтвердили, что вопросы по-прежнему будут касаться безопасности, правил и психологии дорожного движения, а также технического состояния транспортных средств. В частности, в вопросах о безопасности движения нужно будет анализировать различные ситуации, возникающие на дороге.

"Экзамен не станет проще из-за одного правильного варианта ответа. При ответе нужно внимательно читать вопрос и отвечать на то, о чем конкретно был задан вопрос", - заверил глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза.

В ведомстве отметили, что частой причиной провала на практическом экзамене по вождению становится слабая теоретическая подготовка и неумение применить изученное на практике. По этой причине новые экзаменационные вопросы проверяют, способен ли экзаменуемый разобраться в ситуации на дороге, чтобы потом успешно сдать практический экзамен.

Задаваемые на экзамене вопросы являются конфиденциальными, и с ними можно ознакомиться непосредственно на экзамене.

В прошлом году в Эстонии было принято 34 329 экзамена по теории вождении, из них 67% были сданы успешно.

Источник: rus.err.ee