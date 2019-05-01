Департамент конкуренции начал расследование по факту масштабного отключения электроэнергии

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Департамент конкуренции начал надзорное делопроизводство в отношении компании Elering в связи с обесточившим Нарву, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ замыканием после пожара на подстанции около Балтийской электростанции.

Нарвские электростанции. Автор: rybolov.ee

Департамент намерен выяснить причины произошедшего 18 мая масштабного сбоя в подаче электроэнергии и установить, имело ли место нарушение закона об электроснабжении.

"Поскольку произошел обширный сбой в электроснабжении, то департамент должен сделать выводы из произошедшего и дать рекомендации во избежание подобного в будущем",- сообщил в пресс-релизе гендиректор ведомства Мярт Отс.

Вечером 18 мая из-за пожара на подстанции Elering около Балтийской электростанции не только отключилось электроснабжение Нарвы, Силламяэ и Нарва-Йыэсу, но и произошло аварийное отключение одного из двух работающих энергоблоков на Эстонской электростанции и аварийная остановка завода сланцевого масла Enefit280. В Eesti Energia создана специальная рабочая группа для расследования причин инцидента и установления размера ущерба.

Источник:rus.err.ee