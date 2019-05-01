Нынешняя коалиция может угрожать внешней политике Эстонии

Дата публикации: Вчера, 11:05 Просмотрено: 61

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, коалиционное правительство Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa ("Отечество") может быть опасным для устоявшейся внешней политики и политики безопасности, которой до настоящего времени следовала Эстония.

Керсти Кальюлайд. Автор: Прийт Мюрк/ERR

"У меня нет веры в то, что это правительство не опасно для нашего внешнеполитического курса и наших отношений с союзниками", - сказала Кальюлайд в опубликованном в понедельник интервью изданию Eesti Päevaleht.

Президент сослалась при этом на действия представителей EKRE и на то, что обещания сменить риторику, данные консерваторами на встрече с Кальюлайд перед их утверждением на министерские посты, пока, по ее оценке, не были выполнены.

Источник: rus.err.ee