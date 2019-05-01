Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов

Дата публикации: Вчера, 10:26 Просмотрено: 103

Победителем 64-го конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший песню "Arcade". Участник от Эстонии занял 19-е место, от России – третье.

Национальные жюри стран-участниц отдали предпочтение Швеции и Северной Македонии.

Жюри от Эстонии также посчитало лучшей песню Швеции. На второе место эстонское жюри поставило Швейцарию (10 баллов), далее следует Чехия (8), Нидерланды (7), Россия (7), Азербайджан (5), Сербия (4), Франция (3), Дания (2) и Беларусь (1).

Представляющему Эстонию Виктору Крону с песней "Storm" баллы отдали: Италия (5), Беларусь (10), Хорватия (1), Сербия (6), Латвия (5), Чехия (1), Дания (2), Израиль (8).

От телезрителей Эстония получила 48 баллов.

Телезрители из Эстонии проголосовали следующим образом: Россия (12), Норвегия (10), Нидерланды (8), Словения (7), Дания (6), Исландия (5), Швейцария (4), Швеция (3), Австралия (2), Азербайджан (1).

Таблица результатов финала "Евровидения-2019"