Победителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов

События / В центре вниманияПобедителем "Евровидения-2019" стал представитель Нидерландов
Дата публикации: Вчера, 10:26 Просмотрено: 103
Победителем 64-го конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший песню "Arcade". Участник от Эстонии занял 19-е место, от России – третье.
Национальные жюри стран-участниц отдали предпочтение Швеции и Северной Македонии.
Жюри от Эстонии также посчитало лучшей песню Швеции. На второе место эстонское жюри поставило Швейцарию (10 баллов), далее следует Чехия (8), Нидерланды (7), Россия (7), Азербайджан (5), Сербия (4), Франция (3), Дания (2) и Беларусь (1).
Представляющему Эстонию Виктору Крону с песней "Storm" баллы отдали: Италия (5), Беларусь (10), Хорватия (1), Сербия (6), Латвия (5), Чехия (1), Дания (2), Израиль (8).
От телезрителей Эстония получила 48 баллов.
Телезрители из Эстонии проголосовали следующим образом: Россия (12), Норвегия (10), Нидерланды (8), Словения (7), Дания (6), Исландия (5), Швейцария (4), Швеция (3), Австралия (2), Азербайджан (1).
Таблица результатов финала "Евровидения-2019"
В финале "Евровидения" выступали:
1. Мальта, Микела Паче "Chameleon"
2. Албания, Йонида Маличи "Ktheju tokës"
3. Чехия, Lake Malawi "Friend of a Friend"
5. Россия, Сергей Лазарев "Scream"
6. Дания, Leonora "Love Is Forever"
7. Сан-Марино, Серхат "Say Na Na Na"
8. Северная Македония, Тамара Тодевска "Proud"
9. Швеция, Йон Лундвик "Too Late For Love"
10. Словения, Зала Краль и Гашпер Шантл "Sebi"
11. Кипр, Тамта (Tamta) "Replay"
12. Нидерланды, Дункан Лоуренс "Arcade"
13. Греция, Катерине Дуска "Better Love"
14. Израиль, Коби Марими "Home"
15. Норвегия, KEiiNO "Spirit in the Sky"
16. Великобритания, Майкл Райс "Bigger Than Us"
17. Исландия, Hatari "Hatrið mun sigra"
18. Эстония, Виктор Крон "Storm"
19. Беларусь, Зена (ZENA) "Like It"
20. Азербайджан, Чингиз "Truth"
21. Франция, Билал Ассани "Roi"
23. Сербия, Невена Божович "Kruna"
24. Швейцария, Лука Хэнни "She Got Me"
25. Австралия, Кейт Миллер-Хайдке "Zero Gravity"
Источник: rus.err.ee