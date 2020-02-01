Микстура горькая, но выздоровление гарантирует

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Наши уважаемые читатели!

Эстония столкнулась с совершенно новой для себя ситуацией — впервые за все годы существования республики в ней объявлено чрезвычайное положение по причине опасности возникновения в стране эпидемии. Речь, конечно же, идет об эпидемии коронавируса. Приняты беспрецедентные меры по усилению безопасности: введены ограничения на перемещение людей, предотвращаются возможности их массовых скоплений.

Фото: архив редакций

Соответственно, «поставлена на паузу» работа многих предприятий и учреждений, и их кошельки весьма облегчились. Но те из фирм, кто вовремя среагирует на изменение ситуации, имеет хорошие шансы остаться по окончании кризиса целым и невредимым.

Наше «закаленное в боях» UÜ Prospekt -Media, конечно же, свой антикризисный план уже приняло. Поскольку доходы эстонских медиа от рекламы резко сократились, мы начали работать в режиме максимальной экономии. Это значит, что до окончания чрезвычайного положения (а пока наше правительство обозначило им 1 мая), для читателей двух наших газет мы будем выпускать объединенное издание: «Нарвская Газета» + «Виру Проспект». В связи с этим особая просьба к подписчикам, получающим обе наши газеты: поделитесь на какое-то время своим вторым экземпляром с друзьями, родственниками, соседями.

Признаться, разрабатывая антикризисные меры, мы рассматривали, как и некоторые другие фирмы, вариант внепланового коллективного отпуска. Однако в таком случае наши читатели могли бы остаться без еженедельной программы телевидения. И эту возможность мы отставили в сторону, но все же программу телевидения пришлось перевести на время в саму газету. Также мы сокращаем расходы на персонал — сотрудники редакций понимают особенность момента и поддерживают наши антикризисные меры.

А во всем остальном постараемся оставаться прежними — давать вам актуальную информацию, вскрывать проблемы и отслеживать процессы, и не забывать о развлекательно-познавательном чтении.

Мы уверены, что наш читатель поймет нас и вместе мы преодолеем эту полосу препятствий под названием «коронавирус». Всем благополучия и, конечно же, здоровья!

Татьяна Завьялова,

редактор-издатель

и коллектив редакций