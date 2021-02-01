Родители обеспокоены будущим программы языкового погружения

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Будущее языкового погружения стало одним из ключевых моментов, который горячо обсуждали родители в ходе очередного собрания KLL в рамках Летней школы. Казалось бы, о чем тут тревожиться? Ведь действующая в Эстонии более 20 лет программа языкового погружения прекрасно себя зарекомендовала, что подтверждают и высокие результаты экзаменов и по эстонскому, и по русскому языкам у погруженцев, и научные исследования, и т. д. Но проблема есть.

Члены родительской организации обеспокоены будущим программы языкового погружения в Эстонии. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Она заключается в отсутствии дальнейшей стратегии развития программы языкового погружения. На самом деле стратегия есть, она была разработана Бюро многоязычного образования еще год назад и передана в Министерство образования, но так и осталась, что называется, в столе, не получив пока официального одобрения на государственном уровне.

Да и само Бюро многоязычного образования при созданном год назад Департаменте по Делам образования и молодежи, недавно ликвидировали в ходе очередной рестуктуризации, передав его функции самому Министерству образования. Но сколько человек в дальнейшем будет заниматься программой — неясно.

«Ключевая проблема вырисовалась именно в последние месяцы, очень непонятно видение правительства: произошла ликвидация бюро, которое руководило программой языкового погружения, поддерживало и методически консультировало школы, детские сады, родителей, наш Союз. В бюро программой языкового погружения занимались 11 человек, которые всегда отвечали на все наши вопросы. Самый большой их вклад, пожалуй, заключался в регулярных обучениях, которые проводились как для учителей, так и для родителей», - рассказала нашему изданию председатель правления KLL Ксения Георге.

Также родители внимательно следили за планами создания в Эстонии Единой школы: ее научная концепция уже разработана, она достаточно сложная и включает в себя, в том числе, и дальнейшее использование и развитие программы языкового погружения. Но и разработанная учеными концепция Единой школы также пока не получила официальной поддержки правительства.

Если раньше всегда были четкие планы — с самого момента появления программы языкового погружения родители знали, чего добиваются и куда движутся дальше, то теперь возникла некая пауза. Это и вызывает обеспокоенность и даже неуверенность в будущем. Вплоть до того, что некоторые из родителей на собрании спрашивали, не начнется ли сворачивание программы языкового погружения подобно тому, как постепенно сворачиваются очередные пилотные проекты.

Некоторые из родителей на собрании спрашивали, не начнется ли сворачивание программы языкового погружения. Впрочем, большинство уверены, что такого произойти не может. «То, что стабильно и успешно работает, не может вдруг стать ненужным», - убеждены родители.

Впрочем, большинство уверено, что такого произойти не может, ведь Министерство образования неоднократно заверяло, что языковое погружение - очень важное звено эстонского образования. «То, что стабильно и успешно работает, не может вдруг стать ненужным», - убеждены родители.

Однако они подчеркивают: языковое погружение нуждается и в утвержденной стратегии развития, и в дальнейшей поддержке, проблемы с его внедрением также остаются.

Член правления KLL Светлана Удрас, спецпедагог и преподаватель естественных наук в классах языкового погружения, считает, что основной проблемой на данный момент является нехватка учителей-предметников во второй и третьей ступенях. «Проблема с кадрами есть везде, и она возникает после 4-го класса, когда начинаются предметы. В садике все поставлено хорошо, в начальной школе — тоже. А дальше, если у школы нет нужных кадров, вся эта работа сходит на нет, и дети начинают забывать язык», - рассказывает Светлана.

Проблема с нехваткой учителей-предметников для языкового погружения не везде ощущается так остро, как в Таллинне и особенно - в Ида-Вирумаа, в Тарту с этим проще, рассказывает Ксения Георге. «Самое важное, чтобы учитель - носитель языка был именно в первой ступени, в дальнейших ступенях это не так важно, главное, чтобы человек хорошо владел языком и, естественно, своим предметом, и таких педагогов благодаря различным возможностям обучения учителей становится больше. В Ида-Вирумаа же, однозначно, необходимо привлекать в первую ступень языкового погружения больше носителей языка — это серьезная проблема и ее необходимо решать на уровне министерства», - считает руководитель Союза.

Словом, языковому погружению есть, куда развиваться, и есть насущная необходимость эту методику и дальше всячески поддерживать, считают родители. «Это — самый щадящий и самый разумный метод погружения в язык. Мы вскоре столкнемся с тем, что у нас будут погружаться не только русские дети, но и дети с другими родными языками», - убеждена Светлана Удрас, мама троих детей, обучающихся по программе языкового погружения.





Выпуск подготовила Ирина ТОКАРЕВА