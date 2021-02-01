Летняя школа: обсуждали будущее, шутили о дистанте, учились справляться со стрессом

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В конце августа «НГ» побывала на традиционном мероприятии KLL (Союза родителей, содействующих программе языкового погружения): в работе двухдневной Летней школы, проведенной в одном из красивейших уголков Западной Эстонии, приняли участие 75 человек. Здесь было место всему — серьезному обсуждению общих проблем, мастер-классам, спортивным играм, а также веселью и задушевным разговорам.

Собрание родительского актива провели под навесом виллы Виллемс Мадизе.

«Старшие, покажитесь!»

Члены Союза родителей, который объединяет людей, чьи дети учатся по методике языкового погружения, живут в разных городах — Таллинне, Тапа, Тарту, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарве - и собираются вместе нечасто, но их смело можно назвать командой единомышленников.

Встреча участников Летней школы напоминает встречу друзей или родственников после долгой разлуки: все искренне радуются, обнимаются. Многие семьи приезжают вместе с детьми - «погруженцами» разных поколений, от детсадовцев до студентов. «Старшие, покажитесь!», - просит одна из мам.

На зов приходят двое: 21-летний Алексей и 20-летняя Элина, и тоже получают свою порцию обнимашек и одобрительных восклицаний: «Как же выросли! Какие красивые! Чем занимаетесь? Какие молодцы!». Алексей сейчас работает поваром в престижном ресторане в центре Таллинна и с легкостью общается с коллегами и начальством на эстонском и английском, Элина изучала ИТ-технологии в Таллиннском техническом университете и теперь продолжает обучение в Нидерландах. На вопрос, что дало им обучение по программе языкового погружения, и Алексей, и Элина отвечают, почти не задумываясь: «Свободу! Полную свободу в общении на любом языке». Эта свобода чувствовалась: общительные и дружелюбные, ребята охотно помогали организовывать и развлекать младших, но также легко находили и контакт со взрослыми.

Элина (на фото слева) и Алексей (на фото справа) уже закончили школу и получили профессию, но по-прежнему приезжают с родителями в Летнюю школу, где помогают организовать досуг детей и участвуют в семинарах взрослых.

Хороших историй об успешных учениках и выпускниках журналист здесь может услышать немало: родители гордятся своими детьми и довольны тем, что когда-то выбрали для них именно эту методику обучения. «Не пожалели ни разу!» - говорят они. Также не редкость — несколько поколений «погруженцев» в одной семье. К примеру, у нашей коллеги, шеф-редактора «Нарвской Газеты» Натальи Соболевой, которая также является членом правления KLL, по программе погружения учились дочь и племянница, а сейчас — двое внуков, у еще одного члена правления, логопеда Нарвской больницы Ирины Балабановой — дочь и внук.

О проблемах — без пафоса и с юмором

Мероприятия Летней школы начались с обсуждения одной из главных проблем, с которыми столкнулись в этом году все школы без исключения — затянувшееся дистантное обучение, которое добавило стресса в жизнь педагогов, родителей и, конечно, самих школьников. Погруженцам пришлось особенно трудно. «В школе дети постоянно слышат правильную речь учителей, видят «говорящие стены» (всевозможный наглядный опорный материал — ред.), и вдруг — со дня мы оказались всего этого лишены. Остро встал вопрос — как все это повлияет на учебный процесс? И сегодня у детей, родителей и педагогов есть уникальная возможность обменяться мнениями и опытом», - сказала руководитель KLL Ксения Георге.

Когда мы говорим о душевном здоровье детей и подростков, то часто забываем о себе. Для того, чтобы дети и подростки чувствовали себя хорошо, в первую очередь должны хорошо себя чувствововать их родители.

Разбившись на три рабочие группы, дети, родители и педагоги обсудили тему и затем поделились своими выводами: как поддерживать уровень владения эстонским языком в условиях дистанта.

Дети честно признались, что дистант позволял получать хорошие оценки с гораздо меньшими усилиями, но знаний, увы, не прибавлял. Это отразилось и на школьной статистике, отметили взрослые участники дискуссии: медалей в этом году выпускники получили больше, а вот результаты госэкзаменов, наоборот, были хуже обычного. «Все зависит, конечно, от учителя, от его заинтресованности в наших результатах. Хороший учитель подскажет, какой дополнительный материал можно изучить, что посмотреть или послушать, чтобы уровень языка не снижался. Одних видеоуроков, конечно, недостаточно», - рассказала одна из юных участниц дискуссии. Некоторые припомнили, что им очень помогли кружки по интересам и тренировки на эстонском языке, которые проводились в зуме.

Родители рассказали, как они справлялись с проблемой: читали совместно с детьми книжки на эстонском языке, смотрели детские передачи и мультики, слушали сказки на ночь на эстонском языке в приложениях на смартфонах. Однако не каждой семье такие упражнения под силу, поэтому многим пришлось просто-напросто потратиться и нанять детям репетиторов для общения на эстонском, рассказали родители.

Зато с другими видами поддержки — технической и психологической, когда надо вовремя поддержать ребенка морально или подкормить чем-то вкусненьким, родители вполне справлялись. На родителей легла и вся нагрузка по общению с учителями.

Мастер-класс педагога Светланы Удрас помог родителям почувствовать себя одним из атомов в молекуле воды.

«Каждая новая тема — контрольная, скатились вниз даже отличники, которые не понимали, что от них требуется», - пожаловалась одна из мам. «Главное пожелание к учителям — давать больше, чем они спрашивают, или хотя бы — столько же», - подвели итог родители.

«Поверьте, время выдалось сложное для всех, и для учителей в том числе: уроки, подготовка, проверка домашних заданий, переписка с каждым учеником и родителем. Вставали в восемь, ложились в полночь — и так изо дня в день», - парировали учителя, которых оказалось не так и мало среди родителей. И все же педагоги постарались сосредоточиться на позитиве: онлайн-уроки не в форме сухих заданий, а в форме живого общения, которые удалось освоить к концу дистанта, стали полезным жизненным опытом, так же, как и опыт более четкой организации учебного процесса. «Родители перестали обвинять учителей в том, что те зря получают зарплату — в конечном итоге, успокоились все», - заметили учителя. Из плюсов «этого безобразия» учителя отметили быстрый рост всевозможных компьютерных навыков у детей, родителей и учителей, а также освоение видеоэтикета и полезного умения корректно общаться друг с другом в онлайн-среде.

Что же касается огромного количества стрессов, выпавших в нынешнем году на долю взрослых, то с ними можно и нужно целенаправленно бороться, причем эти навыки нужны не только в период пандемии. Занятие по преодолению стресса с родителями провела Светлана Удрас, преподаватель естественных наук в классах языкового погружения Ласнамяэской гимназии Таллинна.

Игры для взрослых

«Одно из следствий пандемии и дистанта — участившиеся случаи депрессии и тревожных расстройств среди молодежи, многие подростки чувствуют себя неуверенно. Но, когда мы говорим о душевном здоровье детей и подростков, то часто забываем о себе. Для того, чтобы дети и подростки чувствовали себя хорошо, в первую очередь должны хорошо себя чувствовать их родители», - рассказала Светлана. Она привела в пример правила поведения при аварийной ситуации в самолете: в случае опасности родитель надевает кислородную маску вначале на себя, и только потом — на ребенка. Хотя, казалось бы, инстинкт требует поступить наоборот, но беспомощный взрослый и ребенку бесполезен.

Родители с интересом знакомились с новинками учебной литературы для двуязычного обучения.

Светлана показала родителям несколько игр для снятия стресса, в которые играет со своими учениками на уроках естественных наук — разумеется, они оказались не просто веселыми, но и весьма познавательными: к примеру, одна наглядно разъясняла принцип броуновского движения, другая давала понимание того, как взаимодействуют между собой атомы в молекуле воды, третья тренировала навык слушать и запоминать информацию. «Нам бы такую учительницу в детстве», - с уважением оценили мастер-класс родители.

Наталья Соболева провела для детей и взрослых мастер-класс по декорированию шкатулок в технике декупажа. Ирина Балабанова подготовила для ребят отдельную программу, в которую входили и творческие занятия, и игры на свежем воздухе. Также все желающие могли принять участие в мобильном ориентировании по красивейшим окрестностям хутора Виллем Мадизе вилла, где состоялась Летняя школа.

Два выходных пролетели незаметно в потрясающей атмосфере доброжелательности, взаимного уважения, интересного обмена мнениями.

Нелишне спросить

Зачем родителям нужен Союз? Руководитель KLL Ксения Георге:

- Мы делимся своим опытом: мы можем помочь тем родителям, кто сомневается, кому нужен совет, помощь. Потому что одно дело — официальная информация и совсем другое — та, которая исходит из личного опыта. Мы можем помочь развеять те мифы, которые до сих пор существуют о программе языкового погружения, помочь избежать типичных ошибок: не надо переводить, не надо делать домашние задания за ребенка или пытаться выполнять за учителя его работу. Член правления KLL Светлана Удрас:

- Союз родителей дает возможность общаться с единомышленниками, обсуждать общие проблемы, обмениваться личным опытом и поддерживать друг друга. Мы все поддерживаем многоязычие, двустороннее погружение, которое тоже постепенно развивается, пропагандируем саму методику новым родителям. Потому что несмотря на более чем 20-летнюю успешную историю языкового погружения, до сих пор многие родители относятся к этой методике с недоверием.





Выпуск подготовила Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА