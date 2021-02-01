Школы для особых детей создают их родители

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Несмотря на то, что государство поддерживает обучение детей с особыми образовательными потребностями в обычных государственных и муниципальных школах, многие родители и общественные организации утверждают: пока сами школы к этому не готовы, и особым детям зачастую не хватает поддержки и понимания их нужд.



Юлия Столберова считает, что со временем и обычные школы накопят нужный опыт, чтобы обеспечить особым детям инклюзивный подход в образовании.

В Нарве родители детей с особыми потребностями не раз озвучивали идею о том, что нужно создать в городе небольшую частную школу, где могли бы вместе учиться и обычные, и особые дети, но при этом основой обучения был бы индивидуальный подход к каждому ребенку. Однако дальше намерений никто пока не пошел. Насколько трудно создать и содержать частную школу?

Об этом наше издание попросило рассказать Юлию Столберову, члена правления и одну из основательниц частной школы «Вивере» в Таллинне – первой в Эстонии частной школы для детей с особыми образовательными потребностями с русским языком обучения. По ее словам, практически все частные эстонские школы для детей с особыми потребностями основаны родителями этих детей, которые понимают: время для развития ребенка нельзя упустить. Не исключение и школа «Вивере»: в многодетной семье Юлии один из четверых детей – с редким заболеванием. «Обычно при этом заболевании дети не говорят и не имеют навыков самообслуживания, но наш – исключение. Думаю, это благодаря тому, что в семье есть другие дети, которым он подражал. Это пример того, как много в жизни детей с особыми потребностями зависит от возможностей для развития, которые у них имеются», – рассказывает она.

Сейчас, когда школа работает уже второй год, могу сказать: не жалею о том, что мы ее открыли. Хотя все оказалось даже сложнее, чем я себе представляла.

В 2014 году Юлия стала одним из инициаторов создания НКО «Особый мир», сейчас оно объединяет 670 родителей, чьи дети имеют различные проблемы в развитии. Именно тогда, в 2014 году, родители впервые задумались о создании частной школы. Один из важных документов на пути к получению лицензии от Министерства образования – письменное согласие местного самоуправления. Юлия рассказывает, что и в мэрии, и в Министерстве образования ее не отговаривали от идеи школы, но предупреждали, что будет предельно трудно. «Сейчас, когда школа работает уже второй год, могу сказать: не жалею о том, что мы ее открыли. Хотя все оказалось даже сложнее, чем я себе представляла», – вспоминает Юлия.

Плюсы частной школы – небольшое и уютное образовательное пространство, маленькие классы (до шести человек), индивидуальный подход к каждому ученику, специально подобранные педагоги, имеющие большой опыт работы с особыми детьми. «Но мы берем на работу также и юных учителей, у которых нет опыта, но есть большое желание работать с нашими детьми. Иногда это даже лучше опыта», – добавляет Юлия.

Минус в том, что такая школа абсолютно точно станет убыточной. С учетом того, что государство дотирует зарплату учителей так же, как и в государственных школах – в зависимости от числа учеников, а расходы школы на деятельность, то есть на ремонт и оплату коммунальных платежей, не финансирует вообще, убытки школы составляют ежегодно от 30 до 100 тысяч евро. Покрыть дефицит бюджета помогают партнеры, которые поддерживают школу (в том числе и Таллиннская мэрия), а также проекты, которые постоянно пишет Юлия. При этом оплата образования для родителей обходится ежегодно более, чем в 2 тысячи евро – не каждой семье такие расходы по карману. Тем не менее, у родителей к школе устойчивый интерес: в год открытия в нее пришли 9 учеников, сейчас их 32. Причем, среди них не только дети с особыми потребностями, но и обычные ученики.

Но справедливо ли, что в данном случае «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»? И разве не должно государство больше помогать таким школам? Ведь не только для самого ребенка и его семьи, но и для общества в целом важно, чтобы из школы вышел не просто выпускник с аттестатом, но и человек, который в дальнейшем сможет жить полноценной жизнью, приносить пользу себе и другим. И разве не в этом смысл инклюзивного образования?

«Это не такой простой вопрос. Опыт социализации, который ребенок с особыми потребностями получает, посещая обычную школу, неоценим. И то, что особые дети больше не должны находиться в изоляции дома или в спецшколе, это шаг вперед на пути к осознанию того, что «все люди – особенные, но при этом они равны». Именно такой девиз мы выбрали для своего НКО. Другое дело, что обычные школы пока не готовы обеспечить инклюзивный подход, у учителей и персонала нет нужных навыков. Со временем, уверена, нужный опыт появится, но проблема в том, что у родителей и детей, которым помощь в развитии нужна сейчас, нет времени на ожидание», – отметила Юлия Столберова.









Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»







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