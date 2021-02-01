Родители особых детей: «Не смогу пережить, если мой ребенок будет бесполезен обществу»

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В нарвских муниципальных общеобразовательных школах учится 321 ребенок с особыми образовательными потребностями, и школы, как правило, справляются с оказанием им поддержки. Однако далеко не всегда, даже при наличии заверенных диагнозов и рекомендаций специалистов, получение нужной поддержки оказывается простым делом, рассказывают родители.

Объясняли, но не нашли понимания

Иногда ради подходящего для ребенка обучения семьи с особыми детьми меняют место жительства, переезжают в Таллинн, Раквере и другие города. Известная нарвитянка Рита Тернос, создавшая танцевальную студию «Счастливые сердца» для развития детей, передвигающихся на колясках, столкнулась с этой проблемой, когда пошли в школу двое младших.

По мнению Риты, с учебой школьников, имеющих проблемы с физическим здоровьем, как у ее старшего сына, семиклассника Матвея, в Нарве умеют справляться, а вот с более сложными проблемами психологического плана – далеко не всегда.

Рита Тернос:

– В Нарвской Паю школе Матвею было хорошо – у него были любимое опорное лицо и контакт с учителями, к которым он привык, и из-за этого было даже жалко уезжать. Но с малышами все было плохо, и мы не видели школы, в которую могли бы с ними пойти. Им требовались особое внимание, индивидуальная помощь, которая в школе, где они учились, не была возможна, а альтернативы мы не видели.

Например, младший сын не может сосредоточиваться в классе, где больше 20 детей, но учителя, которые у него были, относили эту его особенность к проблемам с поведением. Он также может не услышать учителя, ему может быть трудно найти в портфеле какие-то вещи и проще сказать, что у него их нет. Мы все это объясняли, но понимания не нашли.

В Таллинне уже второй год действует частная школа «Вивере», где могут учиться и обычные дети, но созданы все условия для обучения детей с особыми потребностями. Однако в эту школу отдать своих детей семья не могла – это было бы для них слишком дорого. В ближайшей школе по месту жительства отреагировали так: «Ой, у нас уже все занято», и стало ясно, что детей с проблемами там не ждут. В итоге все трое детей ходят в ту единственную школу, которая согласилась их взять, и где есть подъемник. Малых классов и детей с особыми потребностями в ней довольно много.



Матвей и Наташа, которая была его опорным лицом во время учебы в Нарве, и до сих пор остается другом.

– Спецпедагогов мало, но за столько лет мы поняли: Матвей может учиться в любой школе, где есть учитель, который хочет понять, как именно ему нужно учиться. Мы всегда рассказываем учителям и о диагнозах сына, и о рекомендациях специалистов. Матвей доброжелателен ко всем, но он начинает прямо-таки любить тех учителей, которые понимают, что читать нужно медленно и что он не может разбирать мелкий шрифт, готовят распечатки с крупным шрифтом или дают ему аудиозадания.

Спецпедагогов мало, но за столько лет мы поняли: Матвей может учиться в любой школе, где есть учитель, который хочет понять, как именно ему нужно учиться.

Хотя на усвоение материала у Матвея уходит намного больше времени, чем у обычного школьника, он учится по государственной программе на «4» и «5». Сложнее младшим детям, у которых физически все в порядке. Их проблемы учителям понять удалось не сразу. «Мы немножко «вырулили» с ними только сейчас, к весне. В нынешней школе все готовы к диалогу и, если есть проблемы, они решаются, так что мы сейчас довольны», – рассказывает Рита.

История с хорошим концом

Любовь Кузьмина, чей сын-аутист два года назад пошел в школу, далеко не сразу смогла получить подходящее для него обучение по программе один на один с учителем.

Любовь Кузьмина:

– Мы ездим в Тарту с трех лет, и врач, который уже 25 лет занимается такими детьми, как Леша, давно объяснил, что единственное, что может нам помочь – определенная коррекционная работа и обучение 1:1, то есть один на один с преподавателем. Только такое обучение может развить ребенка, подготовить его к взрослой жизни. На бумаге оно рекомендовано, а в реальности – получить почти невозможно.

Леша не говорит, объясняется с помощью жестов, и в первом классе ребенку было рекомендовано обучение 1:1 в спецшколе в Ахтме. «Для меня и особенно для сына, которому тяжело находиться в обществе посторонних, это был ежедневный стресс – утром в семь часов надо было посадить его на автобус, вечером забрать. Плюс стресс, который Леша испытывал, когда находился в классе вместе с четырьмя другими детьми до трех часов, независимо от того, занимается с ним учитель или нет. У него даже судороги появились, а в школе сказали: у нас не существует обучения 1:1. Я позвонила в Rajaleidja, они удивились и сказали: конечно, существует. Не могли же мы вам назначить несуществующее обучение», – рассказывает мама.

Впрочем, согласно закону, ребенок с особыми образовательными потребностями имеет право обучаться в ближайшей к своему дому школе. Готовясь ко второму учебному году, Любовь позвонила в две ближайшие школы в Нарве, и в обеих ответили: да, право ребенок имеет, но все места для обучения по программе один на один уже заняты. «И только в Паю школе мне сказали: да, приходите, мы вас берем, у нас есть все условия. А 1 сентября оказалось, что ребенок снова учится в малом классе. Как же так? Если бы мне сказали, что возможностей для обучения один на один нет, я бы искала другую школу, обратилась бы снова в Rajaleidja или в Отдел образования. Но никто со мной это даже не обсудил. И я поняла, что опять отдала ребенка не в те условия, которые ему нужны», – вспоминает мама.

В итоге возможность для обучения один на один ребенок все же получил. «Сейчас у нас очень хорошая учительница, она умеет налаживать контакт и учить, а главное – видно, что ей не все равно. Сын с удовольствием ходит в школу, налицо виден и прогресс – он стал спокойнее, дружелюбнее», – довольна Любовь.

Любовь довольна, что рекомендованное специалистами обучение дало результат: сын стал спокойнее, дружелюбнее.

Но что будет дальше, как сложится следующий год? Кто проверяет, чтобы в школах дети с особыми потребностями получали именно такое образование, которое им рекомендовано специалистами, тревожится мама. Ведь чтобы добиться нужных условий, ей пришлось обратиться и в СМИ, и к мэру Катри Райк. «Меня стали называть «нарвской скандалисткой». Но я готова на все, чтобы только сын смог развиваться и подготовиться к самостоятельной взрослой жизни. Если он будет бесполезен для общества, буду бесполезна и я, потому что не смогу этого пережить», – говорит молодая женщина.

После обращения в СМИ Любе стали звонить родители других детей с особыми потребностями. Некоторые рассказывали, что тоже постоянно находятся в стрессе из-за того, что их детям с трудом удается получить то, что рекомендовано. Тем не менее, с точки зрения Службы образования, нужды детей с особыми образовательными потребностями в Нарве удовлетворяются неплохо.

Наша справка Подробная информация о поддержке учащихся с особыми образовательными потребностями размещена на сайте Министерства образования Эстонии (на русском языке): https://www.hm.ee/ru/podderzhka-uchashchihsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-organizaciya-uchebnogo-processa-i.





Комментарий Отдела образования: школы справляются

Руководитель нарвской Службы образования Лариса Дегель ответила на вопросы нашего издания. – Сколько в настоящий момент в Нарве числится детей с особыми образовательными потребностями? – По данным на январь 2021 года в семи детских садах города 131 ребенку оказывается необходимая специализированная поддержка: в них открыты группы выравнивания, группы для детей с отставанием в умственном или физическом развитии, с проблемами движения и так далее. Есть дети, которые имеют потребность в специализированной поддержке, но, согласно желанию родителей, не определены в специализированную группу (таких, правда, единицы – не более 5, и им оказывается необходимая поддержка в рамках обычной группы).

Если говорить о статистике по школам: 321 ученик получает общую поддержку в учебе, 68 из них учатся с применением индивидуальной программы по некоторым предметам, 173 получают более интенсивную поддержку, 115 – специализированную поддержку. В индивидуальном классе (1:1) обучается 22 ученика, из них 13 – в школе Паю. – Справляются ли школы с предоставлением такой услуги, как обучение один на один? Ведь для этого необходимо и наличие отдельных классов или кабинетов, и подготовленные специалисты. – Школы, как правило, справляются с организацией учебы 1:1 – все, что необходимо учесть при организации обучения 1:1, все индивидуальные особенности, как правило, указаны в рекомендации внешкольной консультативной комиссии. Да, конечно, необходим отдельный кабинет и учителю нужно пройти курс по работе с детьми, имеющими потребность в специализированной поддержке и по применению соответствующих методик (такое обучение доступно по педагогическим специальностям, например, в Нарвском колледже). При необходимости учителя также могут обращаться за консультацией в центр Rajaleidja, также в школе всегда можно получить помощь спецпедагога, психолога и логопеда.





Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»







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