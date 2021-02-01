Выбор профессии: проверенные советы от успешных сверстников

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Несмотря на то, что есть много разных подсказок, на которые можно опереться при выборе будущей профессии, для молодых такое решение нередко связано с серьезным стрессом. Мы расскажем четыре реальные истории выбора профессии и попросим их героев дать выпускникам советы на основе собственного жизненного опыта.

Проведенный нашим изданием небольшой блиц-опрос знакомых выпускников показал, что общий совет исходить из своих способностей и следовать за мечтой не всегда подходит. «Я бы хотел в будущем стать айтишником. Но четверо моих друзей уже получили эту специальность и сидят дома, а еще четверо стали сварщиками и работают по специальности, хорошо зарабатывают. Может, лучше синица в руках?», – поделился с газетой один из выпускников. «Мне нравится общаться с детьми, и я бы хотела стать учительницей, но все вокруг говорят: «Только не это». И даже моя тетя, которая сама давно работает учительницей, советует выбрать любую другую специальность, где нет такой огромной нагрузки, как у нее», – рассказывает другая двенадцатиклассница.

Нередко родители и учителя в таких случаях подбадривают выпускников примерами из жизни известных людей, которые начали с «низкого старта», а затем добились в жизни многого. И слышат в ответ: «Так ведь они же были почти гениальными, не такими, как все!». Мы же расскажем об обычных людях, которые пока широкой известности не приобрели, но все же их можно смело назвать успешными.

История первая. Мария

Мария сейчас работает архитектором в частной компании в Таллинне. «В детстве я очень любила рисовать, училась в Нарвской художественной школе и мечтала стать художником. Но взрослые отсоветовали: говорили, что это не та работа, которая приносит доход. Но мне все же хотелось, чтобы будущая профессия была связана с искусством. Долгое время колебалась, что выбрать – архитектуру или строительство зданий. Наверное, классу к седьмому я уже точно знала, что буду архитектором», – рассказывает Мария. Она закончила Нарвскую Ваналиннаскую государственную школу, где была круглой отличницей, и без проблем поступила в Таллиннский технический университет. Уже во время учебы начала работать – сначала продавцом-консультантом в крупном магазине строительных товаров, затем – специалистом в Таллиннской мэрии. Обе работы Мария нашла сама, без всяких связей – через ресурс CV-keskus. «Когда подала заявку на должность в мэрии, не особенно верила в успех – среди прочего требовалось законченное образование и опыт работы по специальности, чего у меня не было. Но мне было интересно попробовать пройти собеседование. И уже буквально через 15 минут мне сказали: вы приняты», – вспоминает она.

На момент получения диплома Мария была уже опытным специалистом и занималась в мэрии выдачей разрешений на строительство. И все же, когда получила предложение о работе в архитектурной фирме, долго не раздумывала. «Мне очень хотелось заниматься творческой работой», – рассказывает она. Какой совет Мария дала бы выпускникам? «Конечно, желательно найти работу, которая поможет лучше понять будущую специальность, а на работе всегда стараться быть на высоте. Это даст хорошие навыки общения и расширит кругозор», – ответила она.





Если выбрал профессиональное образование, всегда надо помнить, что может наступить момент, когда захочется развиваться дальше, и нужно оставлять себе такую возможность: хороший диплом, эстонский язык.





История вторая. Алексей

Алексей – наладчик на «Аквафоре» и студент четвертого курса Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, получающий специальность «автоматизация производства». Он рассказывает, что задумался о будущей профессии в девятом классе, когда нужно было выбирать между гимназией и профессиональным образованием. В итоге выбрал учебу в профессиональном учебном центре в Нарве. «Мне хотелось одновременно со средним образованием получить сразу и профессию, выбрал мехатронику, потому что техника и точные науки всегда нравились», – поясняет он. Еще во время учебы Алексей нашел себе работу – стал наладчиком вначале в небольшой фирме, позже перешел на «Аквафор».

«Работа не разочаровала, но наступил момент, когда я понял, что хочу двигаться дальше и расти в карьере. Поэтому стал искать возможности для продолжения образования. Выбрал Вирумааский колледж, потому что он ближе к дому и хорошо подходит для заочного обучения», – рассказывает Алексей. Он не жалеет, что в свое время не выбрал гимназию – полученный в училище и на производстве практический опыт сейчас помогает в учебе. «Если выбрал профессиональное образование, всегда надо помнить, что может наступить момент, когда захочется развиваться дальше, и нужно оставлять себе такую возможность: хороший диплом, эстонский язык», – советует Алексей.

История третья. Катя

Катя – студентка второго курса Тартуского университета, ее специализации – норвежская филология и экономика. Пока Катя подрабатывает в «Макдональдсе», но уже подумывает о том, чтобы найти себе подработку по специальности. «Может быть, стану специалистом по связям с общественностью», – говорит она. Выпускница Нарвской Ваналиннаской школы, Катя сейчас свободно владеет тремя языками – родным русским, эстонским и английским, на хорошем уровне – норвежским, а к окончанию учебы будет владеть также шведским и датским. «Это дает хорошие возможности для работы – могу быть и преподавателем, и переводчиком», – смотрит в будущее с оптимизмом второкурсница. По словам Кати, о выборе профессии она задумалась еще в шестом классе, ей нравилось многое, поэтому часто меняла решение. О возможности изучать норвежскую филологию в Тарту узнала случайно, от своей учительницы, но сразу же воодушевилась. «Это было словно озарение – уже на исходе двенадцатого класса – и я, конечно, удивила всех», – вспоминает Катя.

Для будущих выпускников у нее целых три совета. Во-первых, побольше интересных увлечений помимо учебы: Катя ходила в самые разные кружки, в старших классах пропадала в центре неформального обучения VitaTiim. Все это помогло развить навыки общения и пригодилось в университете, где она оказалась в другой языковой и культурной среде. «Главный совет – обязательно знать эстонский язык. У меня с этим проблем не было благодаря нашей школе, но другие русскоязычные студенты не раз признавались мне, что почти не понимают, о чем говорят на лекциях. Я же слышала простую и понятную четкую речь. Понятно, что в Нарве тяжело с языковой практикой, но надо, наверное, хотя бы смотреть эстонские телепередачи, чтобы в университете было полегче», – советует девушка.

«Еще один совет, боюсь, прозвучит резко, но все же скажу: не слушайте родителей», – улыбается Катя. В свое время она поступала сразу в два вуза, и из обоих пришел положительный ответ. «Получилось, что я прошла еще и в Морскую академию на специальность, связанную с логистикой. Но, хотя мне все в один голос советовали выбрать академию, я все же послушалась внутреннего голоса, и не жалею», – поделилась она.

История четвертая. Наш веб-админ

Алексей Екимов два месяца назад поступил на работу в нашу редакцию администратором сайта. Это – его третье рабочее место после окончания Нарвского колледжа Тартуского университета, где Алексей учился на ИТ-специалиста. «Сразу скажу: никаких советов такому же восемнадцатилетнему лентяю, каким был когда-то я сам, давать не стоит: все равно не поймет и не оценит», – с юмором признается Алексей. В конце девятого класса он вначале сделал выбор в пользу гимназии, но учиться показалось тяжело и скучно. «Увлечение на тот момент было одно – компьютерные игры, поэтому я и пришел к выводу, что самое правильное будет получить специальность мультимедиа в Нарвском профцентре: там и учиться легче, да еще и кормят», – рассказывает он.

По его словам, учеба была довольно интересной, но по-настоящему захватил только один момент: когда обучали созданию сайтов. «До тех пор я вообще не сталкивался с программированием, и только тут понял, что это довольно интересно – настолько, что захотелось самостоятельно совершенствоваться. Поэтому после получения диплома поступил в Нарвский колледж – кажется, именно в том году, когда там открыли эту новую специальность. В колледже преподавание велось на английском и эстонском – и тот, и другой язык я свободно не знал, но как-то сумел справиться», – рассказал наш веб-админ. По мнению Алексея, те, кто хотят стать хорошими программистами, должны быть готовы к тому, что многое придется изу­чать и осваивать самостоятельно. «Но с тем, что учеба на этой специальности невероятно сложная, я не согласен. И, безусловно, она дает хорошую базу для того, чтобы в будущем заниматься интересной работой», – подытожил он.





Наша справка Согласно прогнозу OSKA, в 2027 году количество работников в Эстонии, по сравнению с 2019 годом, в общих чертах останется таким же, хотя возможен временный спад из-за пандемии. Будет не хватать: выпускников в области техники, производства и строительства, естественных и точных наук, образования и сельского хозяйства, а особенно остро – системных аналитиков, разработчиков программного обеспечения, инженеров, а также медсестер и логопедов.

Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»







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