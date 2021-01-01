Банк: «Мы просим, чтобы директора школ тоже делились с нами опытом и идеями»

Дата публикации: Вчера, 14:59 Просмотрено: 83





Церлин Пести,

координатор программы практики в SEB:

Банк SEB считает программу стажировки для директоров школ важной по многим причинам – помимо возможности внести вклад в развитие эстонского образования, мы, как организация, сами получаем от участия в этой программе много полезного. Во время практики мы фокусируемся в основном на двух темах: структура управления банком SEB, в т.ч. руководство персоналом, а также дизайн услуг. Для ознакомления директоров школ с культурой управления, мы привлекаем их к участию в различных инициативах, в рамках которых они знакомятся с культурой управления банка, а также обучаем, например, в рамках менторской программы, утренних встреч руководителей, встреч с руководителями различных сфер и в рамках обязательного обучения для руководителей.

Во время практики мы фокусируемся в основном на двух темах: структура управления банком SEB, в т.ч. руководство персоналом, а также дизайн услуг.

В то же время мы просим, чтобы директора школ тоже делились своими знаниями и опытом руководства с нашими топ-менеджерами. Для того, чтобы ознакомить директоров школ с принципами и процессом дизайна услуг, мы привлекаем их к участию в различных курсах и семинарах, где они смогут этому научиться, и в то же время внести свой вклад в развитие банковских услуг и поделиться своими идеями.

Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»







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