Heateo Haridusfond: «Программа стажировки директоров школ в успешных компаниях повысит качество руководства в школах Эстонии»

Дата публикации: Вчера, 14:26 Просмотрено: 70

Программу стажировки для руководителей сферы образования в компаниях и организациях, которые известны своей культурой управления, в 2019 году запустили Heateo Haridusfond и Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с Fontes. Участники первого года программы, прошедшие практику на предприятиях, известных своей культурой управления, уже применяют свои знания на практике.

«Позитивная обратная связь как от директоров школ, так и от компаний подтвердила, что программа нашла свое место в совершенствовании управления школами в Эстонии. После прохождения программы директора школ стали заниматься дигитальным развитием в своих школах, применять современные методы при работе с персоналом и получили представление о возможностях более тесного сотрудничества между школами и компаниями», – поясняет руководитель проекта Heateo Haridusfond Улла Камп (на снимке).

Цель программы – повысить качество руководства в эстонских школах, дать директорам школ возможность глубоко заглянуть в то, как работают компании с современной культурой управления, в их каждодневную деятельность и вникнуть в модели управления, для того, чтобы через практику приобрести навыки управления, присущие топ-менеджерам. Продолжительность программы девять месяцев, из которых первые три месяца директор работает на полную ставку в конкретной организации, а затем возвращается в школу, чтобы применить полученные знания и идеи в своей школе.

«При подготовке второго года программы к числу организаторов присоединились городская управа города Тарту и Министерство образования и науки, которые создали возможность для участия в программе и руководителям школ, которые работают за пределами Таллинна. В потоке этого года принимают участие в два раза больше участников, возможности для практики помимо компаний предоставляет и публичный сектор, который представлен Кассой по безработице», – добавила Камп.





Продолжительность программы девять месяцев, из которых первые три месяца директор работает на полную ставку в конкретной организации, а затем возвращается в школу, чтобы применить полученные знания и идеи в своей школе.



«Для образовательной жизни Тарту участие в программе очень важно потому, что помимо всего того, что предлагает программа, директора школ лучше узнают об ожиданиях компаний и могут выстроить связи для дальнейшего сотрудничества», – сказал руководитель отдела образования городской управы Тарту Рихо Рааве. – «Мы надеемся, что руководители школ поделятся своим опытом и с другими коллегами, а также будут готовы больше вкладывать в развитие образовательной жизни Тарту в целом».

В программе принимают участие пять руководителей образовательных учреждений из Таллинна, три руководителя образовательных учреждений из Тарту и четыре руководителя государственных школ. Менторство и возможность пройти практику предлагают Bolt, Fortumo, LHV, Pipedrive, SEB, Swedbank, Telia, TransferWise, Töötukassa и Veriff.

Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»







О проекте "Школа будущего" читайте ЗДЕСЬ.