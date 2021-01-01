«Чтобы применить эти знания в школе, работы хватит на несколько лет»: директор нарвской школы учится навыкам топ-менеджера в банке SEB

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Директор Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова недавно снова почувствовала себя студенткой: сейчас ее рабочее место – в отделе персонала и обучения банка SEB, а ее наставник – руководитель большого банковского подразделения. Татьяна – одна из 12 участников уникальной программы развития управленческих навыков руководителей учебных заведений в ходе стажировки в лучших эстонских компаниях. Этот проект запустили в прошлом году Таллиннский департамент образования и Heateo Haridusfond при поддержке эстонской компании по поиску и развитию талантов Fontes.

«В банковской сфере есть новые для нас подходы к диги-навыкам, которые в школе также можно применить».

Фото: из архива банка SEB

- Татьяна, как известно, Нарвская Ваналиннаская государственная школа, работающая по методике языкового погружения – учебное заведение с отличной репутацией. Значит, и с навыками управления у ее руководства все должно быть в порядке?

– Я работаю директором уже 21-й год, и участие в проекте – хорошее средство от «замыленности взгляда». Об этом написала и в своем мотивационном письме. При этом повеселило, что выражение «замыленность взгляда», по-эстонски – seebistatud silm, созвучно аббревиатуре SEB.

Цель проекта – дать директорам школ возможность познакомиться с управленческим опытом самых успешных эстонских фирм и выйти из зоны комфорта, потому что не зря говорят: когда все время работаешь в одной сфере, начинаешь видеть мир однобоко. Я сразу подумала: как интересно, хотелось бы попробовать.

– Как узнали о проекте?

– Узнала еще в 2019 году на конференции менторов компании Fontes. я являюсь ментором Fontes c 2016 года, после того, как прошла в этой компании обучение для менторов руководителей школьных учреждений, на которое также попала в результате конкурса.

Теперь помогаю становлению начинающих руководителей сферы образования.

– Расскажите, как проходил конкурс, в результате которого вы сейчас повышаете свою управленческую квалификацию в банке.

– На первом этапе в проекте участвовали лишь директора таллиннских школ, а на втором, который начался в сентябре 2020 года – руководители образовательных учреждений Таллинна, Тарту и государственных, подведомственных Министерству образования и науки, в том числе из Нарвы и Валга. Нужно было написать обстоятельное мотивационное письмо, затем заполнить объемные опросники, а на заключительном туре конкурса пройти собеседование и включиться в ролевую игру. За 30 минут нужно было познакомиться с электронной перепиской внутри фирмы, разобраться в возникшей конфликтной ситуации и провести развивающую беседу с работником, у которого возникли проблемы. Вся беседа записывалась и потом анализировалась специалистами Fontes и работодателем. Это было достаточно серьезное и ответственное задание, поэтому обратная связь от ментора Fontes, который сказал, что в ходе беседы были заданы по-менторски правильные вопросы, меня порадовала.

– И сейчас вы работаете в банке? А как же школа?

– В школе – хороший, надежный коллектив, на который можно положиться. И мой работодатель, спасибо ему за это, также поддерживает мое участие в этом обучении.

В ходе проекта директора школ в течение трех месяцев работают в конкретной организации: сейчас каждый день, с 8 утра до пяти вечера, а то и дольше, я прохожу стажировку в отделе персонала Таллиннского отделения банка SEB, а также участвую в различных обучениях для сотрудников, принимаю участие в совещаниях руководителей банковских подразделений, а на одном из них, для руководителей всего Балтийского региона, даже должна выступить и сделать 10-минутный доклад на английском языке.





«В банковской сфере есть новые для нас подходы к диги-навыкам, которые в школе также можно применить».





– Как опыт работы в банковской сфере может пригодиться директору школы?

– Банк SEB в этом году возглавил топ десяти лучших работодателей в Эстонии, и отдел по персоналу – правильное место, где можно научиться новым навыкам управления и работы с людьми. С первых дней работы в банке я записываю, что из того, что я узнала, можно применить в школе. В принципе, думаю, чтобы применить все эти знания в школе, работы хватит на несколько лет.

Но дело не только в знаниях: в ходе стажировки меняется и сам человек. Недавно состоялась общая встреча всех 12 директоров, ставших участниками проекта, и они отмечают то же: этот проект дает не только новые знания и навыки, он важен и для личностного роста. И это несмотря на то, что все участники – опытные и успешные руководители с большим стажем работы.

– Наверное, в свете того, что при переходе к дистанционному обучению школы недавно остро столкнулись с нехваткой диги-навыков, полезно изучать, как в банке используются дигитальные технологии?

– В нашей школе мы много делаем для того, чтобы использовать диги-навыки в своей повседневной работе: к примеру, десятинедельные курсы для всего коллектива организовали еще в начале осени, чтобы все учителя были в равных условиях и могли полноценно работать в случае дистанционного обучения. Но в банковской сфере есть новые для нас подходы к диги-навыкам, которые в школе также можно применить.

Там новые навыки начинают сразу использовать в работе. И мне очень понравилось, что в банке есть специальный ресурс, где все необходимые курсы доступны для каждого сотрудника. Новый специалист в течение первого месяца работы должен все эти курсы самостоятельно прослушать и изучить. Помимо этого, разработана целая программа адаптации нового работника в коллективе. Думаю, что многое из этого возьму на вооружение.

– Расскажите о ваших менторах.

– Их несколько. В течение всех девяти месяцев работы проекта меня поддерживает координатор программы практики в SEB Церлин Пести. В банке SEB мой персональный ментор – руководитель большого подразделения банка Кайди Куусма, есть также ментор по коммуникациям – Неля Корнфельд и ментор по дигитальным навыкам – Кайса Пельт, единственный в Эстонии специалист по вербовке кадров, который ищет и вербует таланты. Особенность банка в том, что большинство специалистов работает там много лет, и каждый делает карьеру в том направлении, которое человеку интересно. Это и есть система поиска и развития талантов.

В школе можно также развивать таланты: например, в нашей школе работают два учителя, которые руководят городскими предметными секциями, есть учителя, которые руководят программой Миксике в школе и создают много конкурсов в этой среде для других школ. Каждый учитель уникален и развивает те навыки, которые ему интересны. Это важно.

– Почувствовали себя вновь студенткой?

– В первую неделю я пыталась во всем разбираться сама, а потом сказала себе: зачем терять время, ведь я на стажировке! Я стала спрашивать, и узнала сразу настолько много нового и полезного… Кайса – совсем молодой специалист, но она очень эрудированная и интеллигентная, и общаться с ней легко. Никогда не надо стесняться спросить или даже переспросить – чтобы в дальнейшем все складывалось хорошо.

– О вас когда-то писали так: «у старейшей нарвской школы – самый молодой директор». Вы стали директором школы в 27 лет, а через два года, в 2000-м году возглавили школу языкового погружения, которая является ровесницей самой программы языкового погружения в Эстонии. Много ли в вашей директорской жизни было таких обучений, про которые можно сказать: «Это было необходимо для развития школы»?

– В начале 2000-х я прошла очень большой блок – порядка 400 часов по руководству школой языкового погружения, где получила замечательные навыки. Это была большая школа и для меня, и для нашего завуча Кристы Юхков, с которой работаем вместе тоже уже 21-й год. Потом я проходила очень серьезное обучение по вопросам внутреннего оценивания школы и являюсь советником Министерства образования по внутреннему оцениванию. Внутреннее оценивание – это когда школа самостоятельно оценивает результаты своей работы, чтобы понять, что нужно делать, чтобы двигаться вперед, а не стоять на месте. Училась на ментора Fontes – конкурс проводился по всей Эстонии, выбрали в итоге 15 человек, и я была единственной из Ида-Вирумаа.

– А ваше знание эстонского и английского языков на чем базируется?

– В школе у меня уроки эстонского были только в начальных классах, серьезную базу я получила, когда в 17 лет поступила в Таллиннский педагогический университет и полгода изучала язык на подготовительных курсах. А дальше постоянно совершенствовалась и делаю это до сих пор. Английский учила в школе, потом прошла двухгодичные курсы, два раза стажировалась в Англии. Считаю, что языки, даже свой родной, можно и нужно совершенствовать всю жизнь.

– Вы – человек, который учится всю жизнь и делает это с удовольствием. А дает ли современная школа своим выпускникам мотивацию учиться в течение всей жизни?

– Я думаю, да. В направлении «обучения в течение всей жизни» сейчас очень много делается везде: например, первые курсы, на которые я попала в банке SEB, были курсами по развивающим беседам для руководителей подразделений. Цель таких бесед – мотивировать и помогать развитию каждого работника. И мы в школе тоже это делаем – проводим развивающие беседы и с учениками, и с учителями.

Наша школа много лет участвует в проекте Minu Riik («Мое государство» – ред.), в рамках которого девятиклассники знакомятся с работой парламента, правительства, президента, посещают дом Стенбока, замок Тоомпеа и Кадриоргский дворец, а в заключение – один из столичных банков. У нас тесное сотрудничество с Кассой по безработице, которая помогает ученикам и с планированием карьеры, и с летней практикой, популярны также Дни тени – словом, возможностей много.

– А что можно было бы сделать лучше?

– Думаю, что связь с предприятиями могла бы быть более тесной, и детей стоило бы больше знакомить с реальной жизнью, с реальными предприятиями.

– Как бы вы определили, для чего необходимо всю жизнь учиться?

– Отвечая на этот вопрос, часто цитируют известную фразу из «Алисы в Зазеркалье»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Я с этим полностью согласна.

Окончила нарвскую школу № 10, директором которой была значимая для Нарвы фигура – Анеля Фердинандовна Варуль. Окончила Таллиннский педагогический университет, первая специальность – преподаватель русского языка как иностранного, вторая специальность – эстонский язык как иностранный. Пришла на работу учителем эстонского языка в Нарвскую школу № 3 и всю жизнь проработала в одном и том же здании по адресу Краави, 2. В 1998 году стала директором нарвской муниципальной Ваналиннаской основной школы, а в 2000-м году, когда создавалась государственная школа, стала ее директором на основании проведенного на эту должность конкурса. В 2015 году была награждена серебряным нагрудным знаком министра обороны Эстонии. В 2018 году Татьяна Степанова была награждена орденом Белой звезды IV степени, награду прокомментировала так: «Орден в большей степени заслужила наша школа и ее методика».

Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»







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